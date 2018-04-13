СТК ДОСААФ Большечерниговского района получил кубок победителя за лучшую оборонно-массовую работу

Спортивно-технический клуб добровольного общества содействия армии и флоту в Большечерниговском районе знают все. Призывники и старшеклассники нескольких поколений осваивают здесь профессию водителя, готовясь к взрослой жизни и службе в армии.

Людмила Воловецкая вспоминает 12 мая 1975 г. так, как будто это было вчера. В тот день она приняла управление Большечерниговским ДОСААФ из рук ветеранов войны.

Большечерниговский район всегда был настроен патриотически. В гражданскую мужчины служили в Чапаевской дивизии, которая в октябре 1918 г. заняла Самару, а в 1919 г. вела бои с белочехами и уральскими белоказаками в Заволжье. Боевой дух передавался землякам как секретный код. В Великой Отечественной войне из района участвовали 5,5 тыс. человек. 1640 бойцов не вернулись, 600 пропали без вести. Здесь всегда говорили: "Москва далеко, а мы должны жить". И это означало, что надеяться надо только на себя и работать так, чтобы жизнь становилась лучше.

В 1970-х в районе построили пневматический тир и предложили в нем поработать 73-летнему Герасиму Попову - бывшему зампредседателя райисполкома. В ту пору только персональным пенсионерам можно было работать без потери пенсионных выплат. Райком попросил его помочь молодому руководителю, и он согласился попробовать, да так и проработал целых 20 лет! А в 1990-х, когда страна буквально летела над пропастью и народ не знал, как жить дальше, Людмила Анатольевна по его просьбе собрала людей, чтобы о жизни потолковать. И ветеран тогда сказал слова, которые она всякий раз повторяет, обращаясь к молодежи: "Россия великая не только 70 лет Советской власти - Россия великая две тысячи лет. Каждый из вас должен понять это, честно работать и научить трудиться свою семью".

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было и остается главным предназначением ДОСААФ. И слова те, и напутствие Герасима Васильевича Людмила помнит, как заповедь. Прав был ветеран: сегодня сельчане благодарны всем активистам оборонного общества за то, что сохранили ДОСААФ. В трудные времена кое-кто предлагал пустить организацию на коммерческие рельсы, но все вместе отстояли организацию. И районная администрация помогла: решила выделить средства на обучение призывников из многодетных и малообеспеченных семей профессии военного водителя и тем спасла от гибели организацию и дала возможность получить профессию молодым ребятам.

Благодаря тесным контактам с администрацией, общественными организациями, школой в работу по патриотическому воспитанию вовлечена не только молодежь, но и ветераны, и воины-интернационалисты Большой Черниговки. Иначе и быть не может, ведь Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов тоже возглавляет Воловецкая. И это не просто мероприятия для галочки. Чего ни коснись, будь то установка мемориальных плит, благоустройство общественных мест или сдача норм ГТО, - все наполняется смыслом, потому что это делают люди, которые любят свое село, свою малую родину. В каждой школе района - музей, где с фотографий смотрят на молодое поколение боевые земляки. К 9 Мая устраивают автопробеги, открывают памятники. В прошлом году в Пикелянке открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне, а в этом году там будет заложен парк, где представители всех сел посадят свои деревья. За лучшую оборонно-массовую работу в 2017 году Большечерниговский ДОСААФ получил два кубка.

С самого основания клуб возглавляли участники войны А.П.Ставин, Е.И.Полянский, С.Н.Сиянко, лучшие военруки В.В.Пазухин, Е.И.Криворучко, А.П.Устинов, Г.А.Смоляков. Они задали высокую планку всей патриотической работе в районе. Приняв эстафету, Людмила Анатольевна получила наказ держать порядок и продолжила дело, да так ярко, что в 2015 году была удостоена звания "Женщина года" в номинации "Руководитель". А в прошлом году земляки присвоили ей звание почетного гражданина Большечерниговского района.

Людмила Воловецкая, начальник Большечерниговского СТК ДОСААФ:

- Вся семья моя посвятила жизнь ДОСААФ. Я вот уже 43 года здесь работаю. Подготовку курсантов, изучающих Правила дорожного движения, в двух компьютерных классах и на интерактивной доске ведут у нас мастера производственного обучения вождению Алексей Сиксаев, Сагидула Тулигенов, Данис Губайдулин, Вячеслав Шеленцов и преподаватель Юлия Клечкина. Деды к нам не зря своих внуков ведут, потому что знают, что у нас не забалуешь. Правила надо знать - безопасность прежде всего. Купить можно все, только не жизнь. Если смотреть в перспективу, то, на мой взгляд, сейчас надо создавать учебные центры по подготовке призывников на базе ДОСААФ. Мы от этой темы никуда не уйдем, потому что живем в режиме постоянных внешних вызовов и угроз, а к ним надо быть готовым. Страна у нас мощная, и молодежь надо поднимать в любви к Родине и готовить к ее защите. Силы у нас есть, значит справимся.