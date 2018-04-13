В Театре драмы пройдет вечер, посвященный памяти Вячеслава Гвоздкова

В фойе Самарского театра драмы им. Горького 20 апреля в 15:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего генерального директора и художественного руководителя театра, Вячеслава Гвоздкова, сообщает пресс-служба театра.

20 апреля ему бы исполнился 71 год, в связи с этой датой будет открыт бюст Вячеслава Алексеевича.