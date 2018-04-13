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Театр Культура

В Театре драмы пройдет вечер, посвященный памяти Вячеслава Гвоздкова

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В фойе Самарского театра драмы им. Горького 20 апреля в 15:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего генерального директора и художественного руководителя театра, Вячеслава Гвоздкова, сообщает пресс-служба театра.

20 апреля ему бы исполнился 71 год, в связи с этой датой будет открыт бюст Вячеслава Алексеевича.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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