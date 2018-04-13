В Театре драмы пройдет вечер, посвященный памяти Вячеслава Гвоздкова

В фойе Самарского театра драмы им. Горького 20 апреля в 15:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего генерального директора и художественного руководителя театра, Вячеслава Гвоздкова, сообщает пресс-служба театра.
20 апреля ему бы исполнился 71 год, в связи с этой датой будет открыт бюст Вячеслава Алексеевича.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!