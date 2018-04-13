Экс-подполковник ФСБ получил 5 лет колонии за мошенничество

В пятницу, 13 апреля, Самарский гарнизонный суд вынес приговор экс-подполковнику УФСБ Александру Молчанову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере, назначив пять лет колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей.
Напомним, по версии следствия, Молчанов с июля 2014 г. по сентябрь 2016 г. получал незаконное вознаграждение за то, что "крышевал" несанкционированную автостоянку на 6-й просеке. Ежемесячно потерпевший - Данил Саенко - подвозил ему по 50 тыс. руб. на ул. Пионерскую к зданию УФСБ.
Также Молчанову вменили вымогательство у Лутфиддина Рузиматова 6 млн руб. за помощь в решении вопроса с полицией.
"Разработку" Молчанова вела служба безопасности УФСБ по Самарской области. Он был задержан в начале 2017 года. Тогда же "безопасники" задержали подчиненного Молчанова - майора Романа Самохина. Оба они уволились из органов госбезопасности накануне арестов.
Самохин в октябре прошлого года получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб. за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. Он обещал "крышу" наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина, а также похитил 1 млн руб. - половину незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову.
По словам источников, дела Молчанова и Самохина стали следствием масштабного процесса чистки рядов, который связывают с позицией руководителя регионального управления ФСБ Владимира Татаурова.
Только по данным, получившим публичную огласку, за последний год уголовному преследованию, помимо Самохина и Молчанова, были подвергнуты как минимум три сотрудника УФСБ.
Так, экс-сотрудник управления Максим Докучаев, фигурировавший в деле руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова, получил два с половиной года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
А 11 апреля сотрудники службы безопасности регионального УФСБ и их коллеги из Москвы задержали двух полковников - начальника отдела "М" (по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и других невоенизированных структур) Павла Чермашенцева и заместителя начальника Службы экономической безопасности Сергея Гудованого.
Их подозревают в получении взяток за "крышевание" нефтеперевалочных баз ООО "МО ТНП" на общую сумму более 118 млн рублей. 12 апреля суд санкционировал арест полковников на два месяца.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.