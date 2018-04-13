Экс-подполковник ФСБ получил 5 лет колонии за мошенничество

В пятницу, 13 апреля, Самарский гарнизонный суд вынес приговор экс-подполковнику УФСБ Александру Молчанову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере, назначив пять лет колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, Молчанов с июля 2014 г. по сентябрь 2016 г. получал незаконное вознаграждение за то, что "крышевал" несанкционированную автостоянку на 6-й просеке. Ежемесячно потерпевший - Данил Саенко - подвозил ему по 50 тыс. руб. на ул. Пионерскую к зданию УФСБ.

Также Молчанову вменили вымогательство у Лутфиддина Рузиматова 6 млн руб. за помощь в решении вопроса с полицией.

"Разработку" Молчанова вела служба безопасности УФСБ по Самарской области. Он был задержан в начале 2017 года. Тогда же "безопасники" задержали подчиненного Молчанова - майора Романа Самохина. Оба они уволились из органов госбезопасности накануне арестов.

Самохин в октябре прошлого года получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб. за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. Он обещал "крышу" наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина, а также похитил 1 млн руб. - половину незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову.

По словам источников, дела Молчанова и Самохина стали следствием масштабного процесса чистки рядов, который связывают с позицией руководителя регионального управления ФСБ Владимира Татаурова.

Только по данным, получившим публичную огласку, за последний год уголовному преследованию, помимо Самохина и Молчанова, были подвергнуты как минимум три сотрудника УФСБ.

Так, экс-сотрудник управления Максим Докучаев, фигурировавший в деле руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова, получил два с половиной года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В Самаре задержаны два полковника ФСБ В Самаре при получении взятки в 1,5 млн руб. с поличным задержаны два полковника регионального управления ФСБ, сообщил источник Волга Ньюс в силовых структурах.

А 11 апреля сотрудники службы безопасности регионального УФСБ и их коллеги из Москвы задержали двух полковников - начальника отдела "М" (по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и других невоенизированных структур) Павла Чермашенцева и заместителя начальника Службы экономической безопасности Сергея Гудованого.

Их подозревают в получении взяток за "крышевание" нефтеперевалочных баз ООО "МО ТНП" на общую сумму более 118 млн рублей. 12 апреля суд санкционировал арест полковников на два месяца.