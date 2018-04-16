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Кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка за год увеличился на 60 млрд рублей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным RAEX (Эксперт РА,) Топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2018 Промсвязьбанк поднялся с 10 места на 6. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год составили 43% или 59 740 млн рублей на начало этого года.

Согласно исследованию "Эксперт РА" по кредитованию малого и среднего бизнеса в России за 2017 год, рост портфеля кредитов МСБ составил 10%. Этому способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ.

Концентрация выдачи кредитов в банках из топ-30 достигла рекордных 66%, а качество портфелей улучшилось. По прогнозам аналитиков из RAEX, в 2018 году среди банков усилится конкуренция за качественного заемщика, а объем кредитного портфеля МСБ вырастет на 15% и составит 4,9 трлн рублей.

"Стоит отметить, что совокупный рост кредитного портфеля МСБ в 2018 году на 15% — это весьма оптимистичный прогноз. Согласно нашему совместному с "ОПОРОЙ РОССИИ" исследованию МСБ — Индекс RSBI, предприниматели не торопятся жить в кредитной логике. Они неохотно инвестируют в развитие бизнеса и оценивают риски в этом направлении как высокие, — отмечает Кирилл Тихонов, вице-президент — управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка. — Тем не менее кредитный портфель Промсвязьбанка будет расти, учитывая тенденции к дальнейшему снижению ключевой ставки регулятора и повышение уровня диджитализации услуг".

Гид потребителя

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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