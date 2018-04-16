В Самаре начался ремонт ул. Ново-Вокзальной

Улицу Ново-Вокзальную в Самаре начали ремонтировать в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), сообщает сайт горадминистрации.
После заключения муниципальных контрактов по итогам торгов в городе приступили к ремонту покрытия дорог местного значения. Так, в первоочередном порядке в работу раньше намеченного срока взяли улицу Ново-Вокзальную в границах Солнечной и Вольской. Ее отремонтируют большими "картами" свыше 100 погонных метров. Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.
В ночь на 16 апреля на участке от ул. Стара-Загоры в направлении Вольской стартовало фрезерование проезжей части со значительным износом дорожной одежды. Рабочими подрядной организации — ООО "НПФ "XXI век" — отфрезеровано уже 5 тыс. кв. м. покрытия. Весь процесс фрезерования планируют завершить к следующему понедельнику. На этот вид работ прогнозируемые синоптиками осадки не оказывают отрицательного влияния, поэтому ремонт приостанавливать не будут. Затем начнется укладка асфальтобетонной смеси типа Б марки I. Толщина слоя — не менее 5 сантиметров. Также в ближайшие дни планируется начать регулировку высотного положения люков инженерных коммуникаций.
Всего же по ул. Ново-Вокзальной до конца апреля планируют отремонтировать 58,75 тыс. кв. м проезжей части.
Как подчеркивают в мэрии Самары, ул. Ново-Вокзальная входит в число приоритетных объектов ремонта, поскольку инфраструктурно эта автомобильная дорога играет важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. По улице осуществляется активное движение городского общественного транспорта. Также она, являясь важной магистралью города, соединяет такие дороги с наиболее интенсивным трафиком, как Московское шоссе и ул. Ново-Садовую с ул. Победы в промышленных районах Самары. Ремонт обеспечит более комфортный трафик с выездом на эти магистрали. Кроме того, они следуют в направлении "из города" к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт "Курумоч".
В этом году в Самаре по федеральному проекту БКД в нормативное состояние приведут 38 участков. И если в прошлом году основной объем работ приходился на историческую часть города, то в этом сезоне ремонт более пропорционально затронет все территории. Площадь работ составит свыше 432 тыс. кв. метров.
Особенностью самарской дорожной ремонтной кампании последних лет является то, что на всех стадиях — от фрезерования до приемки выполненных работ — организуется многоступенчатый контроль. Как правило, все конструктивные замечания устраняются в оперативные сроки, причем обязательно — с выполнением контрольных мероприятий.
К оплате допускаются только прошедшие все этапы приемки, качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!