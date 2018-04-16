В Самаре начался ремонт ул. Ново-Вокзальной

Улицу Ново-Вокзальную в Самаре начали ремонтировать в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), сообщает сайт горадминистрации.

После заключения муниципальных контрактов по итогам торгов в городе приступили к ремонту покрытия дорог местного значения. Так, в первоочередном порядке в работу раньше намеченного срока взяли улицу Ново-Вокзальную в границах Солнечной и Вольской. Ее отремонтируют большими "картами" свыше 100 погонных метров. Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.

В ночь на 16 апреля на участке от ул. Стара-Загоры в направлении Вольской стартовало фрезерование проезжей части со значительным износом дорожной одежды. Рабочими подрядной организации — ООО "НПФ "XXI век" — отфрезеровано уже 5 тыс. кв. м. покрытия. Весь процесс фрезерования планируют завершить к следующему понедельнику. На этот вид работ прогнозируемые синоптиками осадки не оказывают отрицательного влияния, поэтому ремонт приостанавливать не будут. Затем начнется укладка асфальтобетонной смеси типа Б марки I. Толщина слоя — не менее 5 сантиметров. Также в ближайшие дни планируется начать регулировку высотного положения люков инженерных коммуникаций.

Всего же по ул. Ново-Вокзальной до конца апреля планируют отремонтировать 58,75 тыс. кв. м проезжей части.

Как подчеркивают в мэрии Самары, ул. Ново-Вокзальная входит в число приоритетных объектов ремонта, поскольку инфраструктурно эта автомобильная дорога играет важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. По улице осуществляется активное движение городского общественного транспорта. Также она, являясь важной магистралью города, соединяет такие дороги с наиболее интенсивным трафиком, как Московское шоссе и ул. Ново-Садовую с ул. Победы в промышленных районах Самары. Ремонт обеспечит более комфортный трафик с выездом на эти магистрали. Кроме того, они следуют в направлении "из города" к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт "Курумоч".

В этом году в Самаре по федеральному проекту БКД в нормативное состояние приведут 38 участков. И если в прошлом году основной объем работ приходился на историческую часть города, то в этом сезоне ремонт более пропорционально затронет все территории. Площадь работ составит свыше 432 тыс. кв. метров.

Особенностью самарской дорожной ремонтной кампании последних лет является то, что на всех стадиях — от фрезерования до приемки выполненных работ — организуется многоступенчатый контроль. Как правило, все конструктивные замечания устраняются в оперативные сроки, причем обязательно — с выполнением контрольных мероприятий.

К оплате допускаются только прошедшие все этапы приемки, качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.