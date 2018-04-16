ВТБ открыл офис обслуживания в "Южном городе"

В микрорайоне "Южный город" состоялось торжественное открытие офиса ВТБ, который стал 36 точкой обслуживания розничной сети банка в Самарской области.

В новом офисе, расположенном на Николаевском проспекте, 35, клиенты могут открыть вклад и накопительный счет, осуществить денежный перевод, получить кредит наличными, оформить карту, в том числе в рамках зарплатного проекта.

Здесь установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, развитие региональной сети является одним из приоритетных направлений работы банка. "Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, открывая отделения не только в центральных, но и в новых строящихся районах Самары, таких как "Южный город", - отметила она. — Теперь услугами банка могут воспользоваться не только жители микрорайона, но и военнослужащие расположенных поблизости войсковых частей".