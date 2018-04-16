16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Солидарность" рассказал о новых стандартах и технологиях Вкладчикам АктивКапитал банка должны выплатить 22,9 млрд рублей Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона Банкротство Алексея Титова "переехало" в ХМАО Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам АктивКапитал Банка

Банки Финансы

ВТБ открыл офис обслуживания в "Южном городе"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

В микрорайоне "Южный город" состоялось торжественное открытие офиса ВТБ, который стал 36 точкой обслуживания розничной сети банка в Самарской области.

В новом офисе, расположенном на Николаевском проспекте, 35, клиенты могут открыть вклад и накопительный счет, осуществить денежный перевод, получить кредит наличными, оформить карту, в том числе в рамках зарплатного проекта.

Здесь установлено 4 современных  устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, развитие региональной сети является одним из приоритетных направлений работы банка. "Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, открывая отделения не только в центральных, но и в новых строящихся районах Самары, таких как "Южный город", - отметила она. — Теперь услугами банка могут воспользоваться не только жители микрорайона, но и военнослужащие расположенных поблизости войсковых частей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6