ВТБ открыл офис обслуживания в "Южном городе"

В микрорайоне "Южный город" состоялось торжественное открытие офиса ВТБ, который стал 36 точкой обслуживания розничной сети банка в Самарской области.
В новом офисе, расположенном на Николаевском проспекте, 35, клиенты могут открыть вклад и накопительный счет, осуществить денежный перевод, получить кредит наличными, оформить карту, в том числе в рамках зарплатного проекта.
Здесь установлено 4 современных устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Обслуживание клиентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.
По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, развитие региональной сети является одним из приоритетных направлений работы банка. "Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, открывая отделения не только в центральных, но и в новых строящихся районах Самары, таких как "Южный город", - отметила она. — Теперь услугами банка могут воспользоваться не только жители микрорайона, но и военнослужащие расположенных поблизости войсковых частей".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.