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ВТБ создает гибридное хранилище данных

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Инвестиции в развитие единой платформы составят более 1 млрд рублей.

Новая платформа предоставляет быстрый и простой доступ к информации, который дает возможность проводить высококачественный и детальный анализ заемщиков. Это позволит сделать нашим клиентам адресные предложения, которые будут учитывать индивидуальные потребности.

Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач. В одном контуре решаются задачи обработки данных из систем-источников, поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчетности. Второй контур в то же время используется для работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence (BI). Масштабируемость каждого компонента обеспечивает прямой доступ к данным внешних систем для того, чтобы подстроиться под постоянно меняющиеся требования бизнеса.

Архитектура гибридного аналитического хранилища базируется на платформах Teradata и Hadoop.

Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий ВТБ — старший вице-президент: "В рамках цифровой трансформации банка нам важно применять самые современные решения для обработки больших данных. Новый этап развития аналитической платформы позволит создать целую экосистему больших данных, работа с которой значительно улучшит качество обслуживания наших клиентов".

Андрей Алексеенко, генеральный директор Teradata Россия, комментирует: "Основной фокус банков сегодня направлен на мобильность, персонализацию и клиентоориентированность. Четкое понимание и следование стратегии работы с данными, системный подход в развитии архитектуры аналитической экосистемы — залог лидерства в эпоху цифровизации. У нас не бывает краткосрочных проектов. Наше сотрудничество с ВТБ продолжается уже много лет. Мы решаем задачи банка с помощью передовых технологий, помогая ему в продвижении стратегии по формированию инновационного и динамично развивающегося банка, который ставит на первое место заботу о клиентах.

Гид потребителя

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