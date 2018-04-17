Утверждены изменения в составе Правления ВТБ

16 апреля 2018 года состоялось заседание Наблюдательного совета банка ВТБ, на котором было принято решение избрать Дмитрия Олюнина первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России.

Дмитрий Олюнин будет курировать финансы, учет, риски, операционную поддержку бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов Группы ВТБ. Наблюдательный совет также принял решение избрать Валерия Чулкова членом правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России. В новом качестве Валерий Чулков продолжит отвечать за операционную поддержку бизнеса Группы ВТБ. Дмитрий Олюнин и Валерий Чулков избраны Наблюдательным советом банка на срок до 9 июня 2022 года включительно.