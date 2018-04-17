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Нефтехимия ТЭК

Новые звезды на творческом Олимпе зажгли сотрудники АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды". За три дня на сцене КРЦ "Звезда" произошли удивительные перевоплощения работников дочерних обществ нефтяной компании в настоящих суперзвезд.

Фото: предоставлено "ННК"

В зональном туре корпоративного конкурса было пять номинаций: "Вокал", "Хореография", "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр", "Отражение" и "Инструментальный жанр ". В состав жюри вошли известные деятели шоу-бизнеса, среди которых народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета "Street Jazz" Сергей Мандрик. В качестве приглашенного гостя на гала-концерте выступил поэт, композитор и актер Алексей Гоман.

От Новокуйбышевской нефтехимической компании участвовали 35 человек — сотрудники предприятия и их дети. Они представили на суд зрителей эффектные и яркие номера. Для нефтехимиков участие в фестивале — это большая площадка для дальнейшей реализации творческих планов. К фестивалю готовились заранее. Это и не удивительно: защищать честь крупного предприятия — задача ответственная. И с ней нефтехимики справились на "отлично".

Так, вокально-инструментальный ансамбль предприятия, с композицией "Евпатория, занял первое место в своей номинации и получил "Хрустальную звезду". Осенью участники группы поедут в Москву, где представят свое творчество на финальном этапе фестиваля. Вместе с ними в столицу отправится детский ансамбль "Колибри", занявший первое место в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр. 7-12 лет".

К слову, представители Новокуйбышевской нефтехимической компании победили почти во всех номинациях. Так, картина "Мечта" Варвары Симаковой заняла третье место в возрастной категории 7-12 лет в номинации "Отражение. Изобразительное искусство".

Анастасия Понякшина стала второй среди художников в возрасте от 13 до 17 лет. В номинации "Вокал. Народный" второе место среди певцов младше 12 лет заняла София Баринова.

Среди певцов эстрадного жанра младше 18 лет "бронзу" завоевала Полина Калинина. А Наталья Воронина заняла третье место в номинации "Вокал эстрадный. 18 лет и старше".

Танцевальный коллектив предприятия занял третье место в номинации "Хореография. Эстрадный танец. 18 лет и старше".

Всего в копилке Новокуйбышевской нефтехимической компании восемь наград — два "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".

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