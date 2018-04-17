20 лет в Самаре: Альфа-Банк выбирает каждый 10-й житель и каждый 7-й предприниматель региона

В начале 2018 года исполнилось 20 лет с начала работы Альфа-Банка в Самарской области. Планы на будущее, показатели первого квартала юбилейного года операционного офиса "Самарский" Альфа-Банка, а также ретроспектива его деятельности были представлены региональным руководством на прошедшей пресс-конференции.

Операционный офис "Самарский" начал свою деятельность 4 декабря 1997 года. За 20 лет банк стал одним из лидеров на финансовом рынке региона, уверенно сохраняя позиции в ТОП-3 по ключевым показателям. 2017-й - год двадцатилетия развития бизнеса в регионе - Банк завершил с рекордной за годы работы чистой прибылью - 1,5 млрд рублей, операционная прибыль превысила 2,4 млрд рублей. В текущем году за два месяца 2018 г Самарский оперофис продолжает демонстрировать положительную динамику по операционной прибыли (+7,4% VoV), с начала года в Самарском регионе Банк заработал почти 0,4 млрд рублей.

На 01.03.18 общий объем размещения по всем клиентским сегментам составляет 29 млрд рублей, рост с начала года почти на 38%, в основном за счет кредитования предприятий и организаций. Объем привлечений превышает 21,5 млрд рублей. Альфа-Банка сохраняет долю в размере 8% в региональном объеме средств на текущих счетах физлиц, что обеспечивает второе место в Самарской области. Сегодня 14 отделений Альфа-Банка обслуживают клиентов в трех городах области: Самаре, Тольятти, Сызрани. В 23 населенных пунктах области установлены банкоматы. В эпоху цифровизации экономики Банк - один из digital-лидеров страны - активно развивает дистанционные сервисы для обслуживания физических и юридических лиц, которые используют более 40% розничных и почти 100% корпоративных самарских клиентов.

"В момент старта Альфа-Банка в регионе предпринимательство и страна, пожалуй, не были близкими понятиями. За 20-летний этап развития в Самаре Альфа-Банк, - это пример того, что в России возможно цивилизованное, по лучшим мировым образцам предпринимательство. Учитывая, что уровень конкуренции в нашем регионе всегда оставался высоким, Альфа-Банк остается банком, который выбирают самарские клиенты, - отметил на пресс-встрече первый заместитель председателя Совета директоров АО "Альфа-Банк" Олег Николаевич Сысуев.

За 20-летнюю историю деятельности клиентскую базу Альфа-Банка формировали предприятия ракето- и машиностроения, энергетики, торговли Самарской области. Сегодня более 8000 предприятий области из разных отраслей сотрудничают с Банком. Отдельное внимание "Альфа" уделяет работе с малым бизнесом региона: каждый седьмой самарский предприниматель открыл счет в банке. В регионе стали регулярными бизнес-форумы, конференции и обучающие семинары для малого и среднего бизнеса, на которых Альфа-Банк делится накопленными знаниями и экспертизой. В апреле 2018 года Alfa Business Forum в Самаре посетили почти 800 предпринимателей, дав самые высокие оценки его программе и организации.

Говоря о планах развития корпоративного бизнеса Альфа-Банка на 2018 год, управляющий ОО "Самарский" Сергей Нагайцев рассказал: "Мы продолжим финансировать проекты региональных клиентов, одновременно работая над сохранением качества кредитного портфеля. Альфа-Банк - частный банк, мы умеем грамотно принимать риски. Отдельный фокус для нас - малый бизнес, которому мы доверяем и кредитуем. Помимо этого, Альфа-Банк будет уделять особое внимание разработке и предложению новых "бесшовных" технологий работы и сквозного обслуживания физических лиц из компаний наших клиентов. Именно клиенты - основа успешной работы. 20 лет - это про их доверие: каждого десятого жителя региона и седьмого предпринимателя. 20-лет - это про веру в Альфа-Банк его сотрудников. К нам приходит молодежь после студенческой скамьи, и мы охотно открываем для них знания, технологии и корпоративную культуру "Альфы", которой гордимся".

Помимо результатов по бизнесу, на пресс-встрече были подведены итоги деятельности, связанной с социальной ответственностью. В регионе Альфа-Банк продолжает реализацию благотворительного стипендиального проекта "Альфа-Шанс" в Самарском национальном исследовательском университете имени Академика С.П.Королева. Ежегодно 1,2 млн рублей - стипендиальный фонд 20 студентов 1 и 2 курсов в Самаре. В 2018 состоится юбилейный 5-й выпуск стипендиатов. За пять лет Банк выплатил более 6 млн рублей стипендий "Альфа-Шанс" 62 студентам Самарского Университета. Особое внимание уделяется помощи детям. Альфа-Банк шефствует над тремя детскими учреждениями региона. В Самаре с 1997 года - школа-интернат №117 для детей с ограниченными возможностями. В Тольятти с 2015 года Приют "Гармония", в Сызрани с 2016 года - Дом малютки №1. В 2016 году волонтеры Тольятти отмечены наградой мэра города "Хрустальный ангел" за благотворительную программу "Дарим Добро". В фокусе внимания Альфа-Банка - ветеранские организации Самары. Банк - активный многолетний партнер благотворительного фонда "Линия жизни" в регионе. Альфа-Банк продолжает поддерживать значимые культурные, спортивные и социальные проекты в регионе. "Несмотря на все сложности в экономике, мы продолжаем развиваться и помогать в развитии нашим клиентам, полны оптимизма и амбициозных планов на будущее", - отметил Сергей Нагайцев.

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