Количество пропусков в зону перекрытых в связи ЧМ улиц не будет ограничено

В среду, 18 апреля, представители администрации Самары и ГИБДД провели пресс-конференцию, в ходе которой пояснили на каких улицах Самары будет ограничено движение в период игр ЧМ-2018.

Как рассказал руководитель проекта по координации работ по транспортной, логистической и дорожной инфраструктуре АНО "Дирекция-2018" Андрей Спиридонов, полностью с 14 июня по 15 июля будет закрыта для движения ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Красноармейской, ул. Молодогвардейская от Самарской площади до пл. Куйбышева.

В дни матчей будет перекрываться ул. Красноармейская от Железнодорожного вокзала до пл. Куйбышева.

По ул. Красноармейской будет проходить скоростной трамвай с интервалом движения две минуты, трамвайные пути от пешеходов будут отделены фан-барьерами.

Мэрия Самары пояснила, какие улицы будут закрыты в период ЧМ-2018 и как получить пропуск на автомобиль В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу администрация Самары представила инструкцию для жителей и гостей областной столицы - как найти пункты аккредитации и получить пропуск для автомобиля, чтобы проехать в зоны с ограничением движения.

На улицах, прилегающих к фан-зоне на пл. Куйбышева, будет ограничено движение для легковых автомобилей. "Наиболее жесткие ограничения будут вводиться в дни матчей, — рассказал руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. — В остальные дни ограничения будут касаться территории двух кварталов около пл. Куйбышева".

Точные схемы размещены на сайтах администраций Самарского и Ленинского районов.

Жители домов, расположенных на улицах, которые попали под ограничения, смогут получить специальные пропуска на свои автомобили. Если квартира является арендованной, то будет необходимо оформить временную регистрацию по данному адресу.

Организации, работающие на перекрытых улицах, смогут оформить пропуска только для автомобилей, которые необходимы для производственной деятельности и зарегистрированы на юрлицо. Личные машины сотрудников в зону ограниченного движения допускаться не будут. Грузовые автомашины смогут въезжать на перекрытую территорию только по ночам.

Пропуска будут выданы и аккредитованным для работы в дни ЧМ такси. "Мы предполагаем, что понадобится около 8 тыс. пропусков, но напечатано их будет с запасом 10-12 тыс., — заявил Тапилин. — Никаких ограничений по количеству не предусмотрено".

После подачи документов в пункты приема заявлений на аккредитацию сведения будут проверяться МВД и ФСБ. Планируется, что средний срок оформления пропуска займет около 10 дней. Прием документов уже начался и продлится до 15 мая.

"Человеку надо будет только подать документы, все остальное будет проводиться в рамках межведомственного взаимодействия. После оформления жителю позвонят и пригласят прийти за пропуском", — сообщил руководитель департамента транспорта.

Пропуск напечатают на специальном бланке с голограммой. Его можно разместить на лобовое стекло автомобиля. Наличие пропуска будут контролировать на пунктах проверки, где станут дежурить сотрудники ЧОПов. Также на территории перекрытых зон будут постоянно дежурить сотрудники полиции.