АСВ не смог добиться взыскания с экс-главбуха ВСБ 426 млн руб. в Верховном Суде РФ

Верховный Суд РФ отказал конкурсному управляющему лишенного лицензии Волжского социального банка (ВСБ) — Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — в передаче для рассмотрения судебной коллегией ВС РФ жалобы на решения судов нижестоящих инстанций, отказавших во взыскании с экс-главного бухгалтера и члена правления кредитной организации Татьяны Гавриловой 426,77 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.

Согласно материалам арбитражного дела, с 20 ноября 2012 г. по 29 октября 2013 г. банком в лице председателя правления Валерия Кучканова были заключены 17 кредитных договоров с 12 заемщиками — юрлицами. Общая сумма задолженности по ним составила 426,77 млн рублей. По мнению АСВ, этот долг является заведомо безнадежным, поскольку на момент предоставления кредитов заемщики не были способны исполнить обязательства по предоставленным ссудам. Компании, получившие деньги от ВСБ, не вели хозяйственной деятельности, а также не имели имущества или доходов, уточняли представители АСВ.

В рамках банкротства банка АСВ подало иски о взыскании долгов с этих фирм, требования его были удовлетворены. Однако исполнительные производства в отношении всех заемщиков завершились актами о невозможности взыскания.

Ответственность Валерия Кучканова и Татьяны Гавриловой, подписи которых стояли под спорными кредитными договорами, как ранее поясняли в АСВ, является солидарной. Валерий Кучканов покончил жизнь самоубийством в ноябре 2013 г. — еще до отзыва лицензии у банка, поэтому заявление было подано только в отношении Татьяны Гавриловой.

В июле 2017 г. Арбитражный суд Самарской области отказал АСВ в удовлетворении его требований к Татьяне Гавриловой. Истец пытался обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Поволжского округа, однако оно устояло.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ВСБ 2 декабря 2013 года. В январе 2014 г. Банк был признан банкротом. По данным АСВ, размер задолженности банка перед кредиторами, по состоянию на 28 февраля 2018 г., составляет 4,26 млрд рублей.