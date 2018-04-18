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Музыка Культура

В Самаре продолжается Транссибирский Арт-фестиваль

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара уже во второй раз становится участником программы Транссибирского Арт-фестиваля.

В филармонии прошло два концерта с участием художественного руководителя, известного скрипача Вадима Репина. Также 20 апреля нас ждет встреча с молодыми исполнителями из Германии.

В рамках фестиваля 14 апреля в исполнении симфонического оркестра самарской филармонии и солиста Вадима Репина прозвучал Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского. В тот же вечер симфонический оркестр исполнил произведения Франца Шуберта. На следующий день прошел камерный концерт, в котором вместе с Вадимом Репиным выступили его друзья и коллеги — Константин Лифшиц (фортепиано, Швейцария) и Александр Бузлов (виолончель).

В этом году Арт-фестиваль, родившийся в Новосибирске, отмечает свой первый юбилей — пять лет. За этот небольшой отрезок времени, как признается маэстро, фестиваль из Транссибирского превратился в Трансконтинентальный. География концертов действительно впечатляет — Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, а также Израиль, Индия, Южная Корея, Япония, Бельгия. В этом году впервые фестиваль побывает в Америке, в следующем, как говорит Вадим Репин, планирует отправиться в Европу. То есть настоящий транссибирский мост между Востоком и Западом.

Интересна и концепция Арт-фестиваля. "Работа с молодежью, выставки, документальное кино, оперные спектакли, то есть большое количество искусств, не только симфоническая классическая музыка. И каждое из направлений мы стараемся развивать. Вчера-позавчера состоялось два спектакля труппы Большого театра в Новосибирские, это отдельный проект, который совпал с открытием Новосибирской части фестиваля, параллельно прошел концерт в Петербурге, а сам я нахожусь в Самаре", — рассказал Вадим Репин.

В программе Транссибирского Арт-фестиваля присутствуют также концерты, организованные детьми. Это особая часть программы.

TONALi TOUR Transsiberian успешно стартовал в прошлом году и в этом его решили повторить. "Суть в том, что мы идем не в музыкальные, а в общеобразовательные школы, где знакомим детей с классической  музыкой, а также проводим мастер-класс по маркетингу, по организации концертов, — рассказывает худрук фестиваля, — ребята 15–16 лет придумывают, как лучше организовать, презентовать концерт классической музыки, они соревнуются между собой, и, мне кажется, это интересно. С одной стороны, школьники расширяют свой кругозор, с другой, благодаря таким проектам, я надеюсь, вырастет поколение, всерьез увлеченное классической музыкой".

В 2018 г. самарские школьники и студенты колледжей полностью взяли на себя организацию концертов трех молодых музыкантов из Германии на площадках своих учебных заведений. Например, школа № 148 принимает у себя виолончелистку Надю Райх, в социально-педагогическом колледже выступит пианист Виктор Зоос, а ученики университета Наяновой встретятся со скрипачкой Анной Марией Вермайер.

Концерт трех молодых немецких музыкантов 20 апреля в Самарской филармонии станет финальной точкой Самарского этапа проекта TONALi TOUR Transsiberian.

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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