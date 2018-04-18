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Власть и политика

Первый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 апреля, на заседании регионального оргкомитета "Россия-2018" было официально объявлено, что ближайшие домашние матчи первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена".

Первый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля Первый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля
Фото: Игорь Казановский

28 апреля самарцы сыграют с воронежским "Факелом", 6 мая — с "Кубанью" (Краснодар). Игры станут тестовыми мероприятиями в преддверии ЧМ-2018. Матч с воронежцами смогут увидеть 10-15 тыс зрителей, вторая игра — 6 мая — пройдет с максимальной загрузкой стадиона (45 тыс человек).

По словам организаторов, уже завтра появится подробная информация о билетной программе и порядке пропуска на стадион владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов".

Как отметил на заседании глава региона и председатель регионального оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Азаров, 25 апреля на стадионе проведут масштабную тренировку, в ходе которой будут запущены все системы жизнеобеспечения "Самара Арены".

Глава региона подчеркнул, что подготовка к играм потребует предельной концентрации всех задействованных структур: "Каждый из участников процесса должен понимать степень ответственности. Цена любой оплошности, ошибки, недосмотра возрастает в разы".

Делегации Самарской области изучили опыт городов, где уже прошли тестовые матчи. Наработки коллег будут максимально использованы в Самаре. При подготовке необходимо будет учитывать массу нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе.

"Каждая мелочь может обернуться серьезной проблемой, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который будет мешать праздничному настроению".

На стадионе "Самара Арена" дважды в день проводятся координационные совещания, где детально разбираются все аспекты межведомственного взаимодействия. Работы рассчитаны буквально по часам.

Было отмечено, что круглосуточно ведутся работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, на трех парковках завершается укладка асфальтового покрытия, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов.

На завершающей стадии работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.

На заседании детально обсудили и утвердили операционный транспортный план, а также заслушали подробные доклады о готовности к тестовым матчам инфраструктуры, прилегающей к стадиону.

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Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

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