Первый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля

В среду, 18 апреля, на заседании регионального оргкомитета "Россия-2018" было официально объявлено, что ближайшие домашние матчи первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена".

28 апреля самарцы сыграют с воронежским "Факелом", 6 мая — с "Кубанью" (Краснодар). Игры станут тестовыми мероприятиями в преддверии ЧМ-2018. Матч с воронежцами смогут увидеть 10-15 тыс зрителей, вторая игра — 6 мая — пройдет с максимальной загрузкой стадиона (45 тыс человек).

По словам организаторов, уже завтра появится подробная информация о билетной программе и порядке пропуска на стадион владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов".

Как отметил на заседании глава региона и председатель регионального оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Азаров, 25 апреля на стадионе проведут масштабную тренировку, в ходе которой будут запущены все системы жизнеобеспечения "Самара Арены".

Глава региона подчеркнул, что подготовка к играм потребует предельной концентрации всех задействованных структур: "Каждый из участников процесса должен понимать степень ответственности. Цена любой оплошности, ошибки, недосмотра возрастает в разы".

Делегации Самарской области изучили опыт городов, где уже прошли тестовые матчи. Наработки коллег будут максимально использованы в Самаре. При подготовке необходимо будет учитывать массу нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе.

"Каждая мелочь может обернуться серьезной проблемой, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который будет мешать праздничному настроению".

На стадионе "Самара Арена" дважды в день проводятся координационные совещания, где детально разбираются все аспекты межведомственного взаимодействия. Работы рассчитаны буквально по часам.

Было отмечено, что круглосуточно ведутся работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, на трех парковках завершается укладка асфальтового покрытия, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов.

На завершающей стадии работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.

На заседании детально обсудили и утвердили операционный транспортный план, а также заслушали подробные доклады о готовности к тестовым матчам инфраструктуры, прилегающей к стадиону.