Первый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля

В среду, 18 апреля, на заседании регионального оргкомитета "Россия-2018" было официально объявлено, что ближайшие домашние матчи первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена".
28 апреля самарцы сыграют с воронежским "Факелом", 6 мая — с "Кубанью" (Краснодар). Игры станут тестовыми мероприятиями в преддверии ЧМ-2018. Матч с воронежцами смогут увидеть 10-15 тыс зрителей, вторая игра — 6 мая — пройдет с максимальной загрузкой стадиона (45 тыс человек).
По словам организаторов, уже завтра появится подробная информация о билетной программе и порядке пропуска на стадион владельцев абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов".
Как отметил на заседании глава региона и председатель регионального оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Азаров, 25 апреля на стадионе проведут масштабную тренировку, в ходе которой будут запущены все системы жизнеобеспечения "Самара Арены".
Глава региона подчеркнул, что подготовка к играм потребует предельной концентрации всех задействованных структур: "Каждый из участников процесса должен понимать степень ответственности. Цена любой оплошности, ошибки, недосмотра возрастает в разы".
Делегации Самарской области изучили опыт городов, где уже прошли тестовые матчи. Наработки коллег будут максимально использованы в Самаре. При подготовке необходимо будет учитывать массу нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе.
"Каждая мелочь может обернуться серьезной проблемой, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который будет мешать праздничному настроению".
На стадионе "Самара Арена" дважды в день проводятся координационные совещания, где детально разбираются все аспекты межведомственного взаимодействия. Работы рассчитаны буквально по часам.
Было отмечено, что круглосуточно ведутся работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, на трех парковках завершается укладка асфальтового покрытия, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов.
На завершающей стадии работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.
На заседании детально обсудили и утвердили операционный транспортный план, а также заслушали подробные доклады о готовности к тестовым матчам инфраструктуры, прилегающей к стадиону.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!