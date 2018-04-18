В "Горький центре" пройдет семинар "Новейшая драма рубежа XX-XXI веков"

В "Горький Центре" 20-21 апреля пройдет XI Всероссийский научно-практический семинар "Новейшая драма рубежа XX–XXI веков: театр в кино, кино в театре".
Цель постоянно действующего уже 10 лет семинара — последовательное многоаспектное изучение современного театрально-драматургического процесса и общественного сознания. В работе семинара принимают участие ученые из ведущих университетов России — филологи, философы, психологи.
Программа семинара:
20 апреля
11:00 — 14:00 Выступления участников семинара, обсуждение, дискуссия.
14:00 — 15:00 Перерыв.
15:00 — 18:00 Выступления участников семинара, обсуждение, дискуссии.
В семинаре участвуют:
Сергей Лавлинский (Москва). Новодрамовская антология российского кинематографа 1990-х — 2010-х: опыт предварительной типологии.
Елена Богатырева (Самара). Расширение текста: эстетика и этика живого присутствия.
Елена Бирюкова (Самара). Театр и кино в современной психологической реальности.
Ольга Журчева (Самара). Сценарий и пьеса: притяжение и отталкивание.
Елена Шевченко (Казань). Кинематографические приемы в драматическом спектакле (на примере театров Республики Татарстан, заочное участие).
Татьяна Болдырева (Самара). Медийность в современном театрально-драматургическом пространстве.
Мария Сизова (Санкт-Петербург). Прием репортажной съемки как элемент новой искренности современной драматургии (заочное участие).
Анна Синицкая (Самара). "…Мне бог говорит из телевизора…: Deus ex machina и детективная интрига в радио- и кинодраматургических сюжетах.
Елена Доценко (Екатеринбург). "Кинореминисценции" в "военном" эпосе М. Равенхилла "Стреляй, хватай сокровище и не останавливайся".
Евгения Шилова (Екатеринбург). Кинематографические приемы в пьесах Кэрил Черчилл (заочное участие).
Елена Старова (Самара). "Курица" Николая Коляды: киносценарий, фильм, спектакль.
Елена Четина (Пермь). "Взрослая дочь молодого человека": текст, спектакль, телефильм.
Лариса Кислова (Тюмень). Кино-ремейк на материале драматургии Эдварда Радзинского как двойственная рецептивная конструкция (заочное участие).
Екатерина Аверьянова (Самара). Поэтика кино Ивана Вырыпаева: неомифологизм в фильмах "Эйфория" и "Спасение".
Мария Постнова (Самара). Кинематографические приемы в пьесе Вадима Леванова "Я умею рисовать лодку".
Татьяна Журчева (Самара). Монтаж как сюжетный прием в драматургии Вадима Леванова.
21 апреля, в 11:00, Сергей Лавлинский прочитает лекцию о фильмах балканских режиссеров (1990-2010-е гг.) "Человек, растерзанный историей: оптика войны в балканском кинематографе". На лекции пройдет показ фильма Ивана Живковича по одноименной пьесе Углиша Шайтинаца "Хаддресфилд" (Сербия, 2007).
Вход на семинар свободный.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!