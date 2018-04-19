Начался суд по делу банды Дуняшкина, членам которой вменяют похищения людей

В среду, 18 апреля, в Самарском областном суде началось судебное следствие по делу так называемой банды Дуняшкина.

Напомним, перед судом предстали трое — самарцы Евгений Дуняшкин и Раджив Тагайхонов, а также гражданин Азербайджана Шовги Шарифов. Подсудимым вменяют шесть эпизодов разбоя, столько же - вымогательства и три похищения. Двое их подельников, заключивших соглашение со следствием, уже осуждены.

На заседании допросили одну из потерпевших 50-летнюю Людмилу Ш., которая рассказала суду как 5 сентября 2016 года у нее пропал 38-летний сын Алексей. Через несколько часов он позвонил ей и сказал, что на ул. Грозненской его с другом задержали гаишники за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Якобы полицейские требуют выкуп, и чтобы она приготовила деньги. Когда к ее дому подъехала автомашина с вымогателями Людмила бросила им с балкона 11 тысяч рублей.

Позже сын опять позвонил, он кричал в трубку, что его избивают и требуют еще денег. Во второй раз женщина бросила тому же подъехавшему мужчине еще 9 тысяч. Однако Алексей не пришел домой ночевать. На следующий день его привезли двое парней и по просьбе сына она подписала генеральную доверенность на их машину ВАЗ-2114.

"Леша был сильно избит, под глазом синяк, — поясняла потерпевшая. — Он еле передвигал ноги и не мог разогнуться. Так как он был сильно напуган, он перестал жить дома. А через 10 дней после похищения позвонил мне и сказал: "Мама, я умираю".

Женщина не могла сдержать слезы, вспоминая сына, который действительно умер. Она считает, что причиной стало его избиение и перенесенный стресс. Как ей сказали в морге, он умер "от сердца". Эту причины не посчитали криминальной, и подсудимым причинение смерти не вменяют.

В этом эпизоде по словам Людмилы Ш., участвовали уже приговоренный к 8-летнему сроку заключения Дмитрий Обмоин, Тагайхонов и Дуняшкин. Последние свою вину не признают и, задавая вопросы потерпевшей, вели себя вызывающе, старались дискредитировать потерпевшего Алексея Ш., который страдал наркотической зависимостью и был трижды судим.