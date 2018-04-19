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ВТБ выплатил 90% возмещения вкладчикам "АктивКапитал Банка"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 апреля 2018 г. ВТБ как агент АСВ выплатил 9,3 млрд рублей вкладчикам "АктивКапитал Банка". Это составляет около 90% от общего объема выплат, пришедшегося на банк.

ВТБ осуществляет выплату возмещения по счетам (вкладам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Получить страховое возмещение через данную кредитную организацию вкладчики "АктивКапитал Банка" могут в следующих городах: Москва, Королев, Мытищи, Одинцово, Санкт-Петербург, Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Воронеж, Пермь, Иркутск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Саратов, Энгельс, Екатеринбург, Бузулук.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я. Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе "Выплаты вкладчикам по решению АСВ".

Дополнительную информацию можно получить:

- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

- по адресу info@vtb.ru.

Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у "АктивКапитал Банка" - 29 марта 2018 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

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