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Полиция нашла виновника масштабной эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ "Аврора" Начался суд по делу банды Дуняшкина, членам которой вменяют похищения людей Сотрудник самарской Рыбоохраны уволен по подозрению в коррупции Вдова отравленного банкира потребовала привлечь к ответственности его кузена Преподавателя ТГУ поймали на взятке

Преступления Происшествия

Полиция нашла виновника масштабной эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ "Аврора"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вычислили человека, из-за которого 18 апреля поднялся переполох в ТЦ "Аврора".

Напомним, днем 18 апреля неизвестный сообщил, что здание торгового центра "Аврора" заминировано. Как сообщили в пресс-службе ТЦ, наряд полиции прибыл туда уже в 13:30, после чего по системе громкой связи объявили полную эвакуацию сотрудников и посетителей. На место прибыли кинологи, пожарные, здание обследовали, и в 15:20 стало понятно, что никакой взрывчатки внутри нет.

По данным источника в правоохранительных органах, всего эвакуировали 3500 человек. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба"), которая предусматривает штраф 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет реального лишения свободы.

Личность подозреваемого уже установили - звонил он с собственного мобильника. Согласно сведениям источника, это 33-летний судимый за воровство безработный мужчина. Зачем он сообщил о минировании торгового центра, пока не ясно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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