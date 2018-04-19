Полиция нашла виновника масштабной эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ "Аврора"

В Самаре вычислили человека, из-за которого 18 апреля поднялся переполох в ТЦ "Аврора".
Напомним, днем 18 апреля неизвестный сообщил, что здание торгового центра "Аврора" заминировано. Как сообщили в пресс-службе ТЦ, наряд полиции прибыл туда уже в 13:30, после чего по системе громкой связи объявили полную эвакуацию сотрудников и посетителей. На место прибыли кинологи, пожарные, здание обследовали, и в 15:20 стало понятно, что никакой взрывчатки внутри нет.
По данным источника в правоохранительных органах, всего эвакуировали 3500 человек. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба"), которая предусматривает штраф 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет реального лишения свободы.
Личность подозреваемого уже установили - звонил он с собственного мобильника. Согласно сведениям источника, это 33-летний судимый за воровство безработный мужчина. Зачем он сообщил о минировании торгового центра, пока не ясно.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.