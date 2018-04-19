Чулпан Хаматова очаровала самарскую публику своей искренностью

Обладательница "Золотой маски", "ТЭФИ", Государственной премии РФ и еще десятков наград, соучредительница благотворительного фонда "Подари жизнь", мать трех дочерей… Чулпан Хаматова определенно не из тех актеров, которым нечего сказать вне сцены. И в программе "Пунктиром" она предстала даже не как артистка театра и кино, а как обычная (с поправкой на большой талант) женщина, справляющаяся с тремя очень разными стихиями. По словам Хаматовой, прежде она устраивала творческие вечера с перевоплощениями в своих персонажей, но теперь решила предложить зрителям откровенный разговор, а еще — любимые стихи Ахматовой, Ахмадулиной, Пастернака под аккомпанемент пианистки Полины Кондратковой. 17 апреля предложение приняло немало самарских зрителей, но все же в зале филармонии оставались свободные места.
Сцена поначалу смущала полным отсутствием декораций и доминированием черного цвета. Выглядело бы мрачновато, когда бы Хаматова не была так светла и приятна. Устроен творческий вечер был предельно просто. Актриса рассказывала истории из жизни — смешные, трогательные, серьезные. Не по-актерски бесхитростно читала любимые стихи под фортепианные аккорды. Даже советовала детские книги. А в перерывах видеонарезки напоминали публике, что перед ними стоит большая актриса и вообще женщина, заслуживающая восхищения.
Чулпан Хаматова вспоминала казусы на первых своих киносъемках (во "Времени танцора" у Вадима Абдрашитова), объясняла, чего стоит справляться с ролью матери, рассказывала о приключениях, которые подарило ей необычное имя… Словом, это были истории, какими можно было бы поделиться в соцсетях, когда бы не слава. Один из стихов Пастернака актриса посвятила опальному режиссеру Кириллу Серебренникову, и обещала передать ему собранные в Самаре аплодисменты. По итогам вчерашнего судебного заседания ясно, что не помогли.
Конечно, программа "Пунктиром" адресована поклонникам Хаматовой, для нейтрального наблюдателя в этом доверительном монологе было, пожалуй, маловато зацепок. Но поскольку зал собрался подготовленный, он с готовностью радовался и грустил вместе с героиней вечера, а в финале неохотно отпустил ее с букетами цветов.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!