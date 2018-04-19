Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для погашения кредитов

Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис для полного и частичного досрочного погашения кредитов в мобильном и интернет-банке.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно просто нажать кнопку "погасить досрочно" на странице кредита. Клиентам доступна возможность как частичного, так и полного досрочного погашения.

В случае частичного досрочного погашения можно выбрать условие — уменьшение срока кредита или суммы ежемесячного платежа. Для совершения полного досрочного погашения в интернет- или мобильном банке клиенту отображается необходимая сумма с учетом процентов на день совершения операции.

"Для Промсвязьбанка очень важен комфорт клиентов. Возможность погашать кредиты досрочно — еще один сервис для создания максимально открытых и удобных отношений с банком. Работа с нашими дистанционными сервисами крайне проста и понятна любому пользователю независимо от возраста и уровня владения гаджетами", — прокомментировал заместитель руководителя блока — директор по развитию цифровых продуктов Промсвязьбанка Борис Гаврилов.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014г.