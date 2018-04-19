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Инженеры и механизаторы агрохолдинга "Зерно Жизни" прошли обучение работе на новых тракторах

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре десятка инженеров и механизаторов агрохолдинга "Зерно Жизни" (ГК СИНКО) прошли обучение работе на новых тяжелых тракторах "Versatile", которое провел официальный дилер завода Ростсельмаш в Самаре — компания "Ротор-лизинг".

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Сейчас в агрохолдинге 14 таких тракторов и, возможно, будет еще больше, так как техника приобретается на льготных условиях по программе государственной поддержки.

"Первые такие трактора мы закупили еще в 2013 году, как только был выкуплен завод в Канаде, — рассказывает главный инженер "Зерна Жизни" Сергей Пияков. — Тогда мы обучали нескольких механизаторов, а в этом году количество таких тракторов увеличили в два раза, поэтому возникла необходимость массового обучения".

Курс обучения включал в себя теорию — обзор машины и подробное устройство, органы управления и настройка, ввод в эксплуатацию и обслуживание, а также практические навыки управления современной техникой.

"Немножко изменилась панель приборов, больше ничего особенно нового, — делится впечатлениями Сергей Пияков. — Но у нас уже есть 5-летний опыт эксплуатации этой техники, а значит, есть и вопросы. Присутствуют технические моменты, которые мы рекомендуем производителю, например, заменить галогеновые фары на светодиодные и снизить нагрузку на генератор и всю электрику. Возникла дискуссия по моторным маслам и смазочным материалам, и, кажется, партнер нас услышал. Обучение, безусловно, стало полезным и для тех, кто уже несколько лет работает, и уж тем более для тех, кто только начнет".

Тракторы "Versatile" — не единственная техника от завода Ростсельмаш в агрохолдинге "Зерно Жизни". В этом году на уборку урожая выйдут 130 комбайнов, выпущенных на этом заводе, причем 32 из них закуплены к новому сезону.

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