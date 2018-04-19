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Занятость Экономическая политика

На поддержку предприятий - участников программы производительности труда выделят 26 млн рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На поддержку предприятий - участников программы производительности труда в регионе в 2018 году выделят 26 млн рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Напомним, Самарская область - один из шести "пилотных" регионов - участников федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", стартовавшей осенью 2017 года. Внедрять производственные системы на пилотных производственных площадках региона помогают эксперты Госкорпорации "Росатом".

Принятая в декабре 2017 года региональная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 годы" предполагает разработку и реализацию индивидуальных программ для каждого предприятия-участника, а также поддержку занятости и снижение административных барьеров. Сегодня в этой программе активно участвуют 12 предприятий региона, а в недалеком будущем их число вырастет до 70. Ожидается, что благодаря господдержке производительность труда будет расти не менее чем на 5% ежегодно, то есть к 2025 году прирост должен составить не менее 30%.

Первые результаты работы программы дают повод для оптимизма: например, на одном из заводов - участников программы - ЗАО "Средневолжский механический завод" - только за счет оптимизации производственных процессов удалось за четыре месяца увеличить производительность труда на 23% в одном из цехов.

По областной программе предприятия-участники получают в том числе организационную и консультационную помощь лучших федеральных экспертов по бережливому производству. "Это помогает им снижать издержки, повышать рентабельность и объемы производства", - пояснил Жданов, отметив, что параллельно самарские специалисты Регионального центра компетенций также максимально перенимают опыт столичных коллег для дальнейшего его распространения среди вступающих в программу предприятий региона.

Еще одно важное направление поддержки - профессиональная переподготовка и обучение сотрудников предприятий - участников программы. В 2018 году региону выделят на это около 17 млн руб. из федерального бюджета, а с учетом областного софинансирования сумма составит более 26 млн рублей. Кроме того, уже в этом году в линейке Фонда развития промышленности появились займы до 300 млн руб. под 1% годовых на пять лет для предприятий, реализующих программы повышения производительности труда.

"А фонд "Сколково" пересмотрел стандарт работы с НИОКР, и участники программы могут получить дешевые деньги на научные исследования и опытные конструкторские работы", - добавляет Михаил Жданов.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил облправительству до конца года проработать ряд дополнительных мер по стимулированию деловой активности. Среди них - приоритетное предоставление предприятиям - участникам программы дополнительной поддержки в рамках иных госпрограмм, а также возможность предоставления налоговых льгот в зависимости от достижения целевого уровня роста производительности труда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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