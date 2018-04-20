Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат "Золотой Маски"-2018 Надежда Бабинцева

Сразу после церемонии вручения "Золотой Маски" солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева отправилась в Самару — репетировать "Кармен" в постановке Георгия Исаакяна. Премьера пройдет 20 и 21 апреля.

Надежда Бабинцева в 1999 году окончила Уральскую консерваторию им. Мусоргского и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. С 2005-го — солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.

Участвовала в постановке опер "Кармен" (Кармен) и "Сельская честь" (Лола) в городе Крайова (Румыния), оперы "Бестиарий" А.Щетинского на Международном фестивале SACRO ART (Германия, 2004), выступала на Фестивале современной музыки (Финляндия, 2006). В 2007 и 2009 гг. принимала участие в I и III Международных фестивалях оперного искусства "ВИВА ОПЕРА!".

Надежда Бабинцева четыре раза номинировалась на "Золотую Маску", и неделю назад получила престижную театральную награду за партию Лизы в опере "Пассажирка" Екатеринбургского театра оперы и балета.

В Самаре артистку знают по спектаклю "Севильский цирюльник", в котором Надежда Бабинцева пела Розину.

Премьера оперы "Кармен" (12+) пройдет 20–21 апреля. Помимо приглашенной Надежды Бабинцевой, партию Кармен исполнит и солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина. Премьеру ставит худрук Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, с ним работает художник Елена Соловьева и художник по свету Евгений Ганзбург.