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Театр Культура

Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат "Золотой Маски"-2018 Надежда Бабинцева

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу после церемонии вручения "Золотой Маски" солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева отправилась в Самару — репетировать "Кармен" в постановке Георгия Исаакяна. Премьера пройдет 20 и 21 апреля.

Надежда Бабинцева в 1999 году окончила Уральскую консерваторию им. Мусоргского и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. С 2005-го — солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.

Участвовала в постановке опер "Кармен" (Кармен) и "Сельская честь" (Лола) в городе Крайова (Румыния), оперы "Бестиарий" А.Щетинского на Международном фестивале SACRO ART (Германия, 2004), выступала на Фестивале современной музыки (Финляндия, 2006). В 2007 и 2009 гг. принимала участие в I и III Международных фестивалях оперного искусства "ВИВА ОПЕРА!".

Надежда Бабинцева четыре раза номинировалась на "Золотую Маску", и неделю назад получила престижную театральную награду за партию Лизы в опере "Пассажирка" Екатеринбургского театра оперы и балета.

В Самаре артистку знают по спектаклю "Севильский цирюльник", в котором Надежда Бабинцева пела Розину.

Премьера оперы "Кармен" (12+) пройдет 20–21 апреля. Помимо приглашенной Надежды Бабинцевой, партию Кармен исполнит и солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина. Премьеру ставит худрук Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, с ним работает художник Елена Соловьева и художник по свету Евгений Ганзбург.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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