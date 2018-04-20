Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат "Золотой Маски"-2018 Надежда Бабинцева

Сразу после церемонии вручения "Золотой Маски" солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева отправилась в Самару — репетировать "Кармен" в постановке Георгия Исаакяна. Премьера пройдет 20 и 21 апреля.
Надежда Бабинцева в 1999 году окончила Уральскую консерваторию им. Мусоргского и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. С 2005-го — солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.
Участвовала в постановке опер "Кармен" (Кармен) и "Сельская честь" (Лола) в городе Крайова (Румыния), оперы "Бестиарий" А.Щетинского на Международном фестивале SACRO ART (Германия, 2004), выступала на Фестивале современной музыки (Финляндия, 2006). В 2007 и 2009 гг. принимала участие в I и III Международных фестивалях оперного искусства "ВИВА ОПЕРА!".
Надежда Бабинцева четыре раза номинировалась на "Золотую Маску", и неделю назад получила престижную театральную награду за партию Лизы в опере "Пассажирка" Екатеринбургского театра оперы и балета.
В Самаре артистку знают по спектаклю "Севильский цирюльник", в котором Надежда Бабинцева пела Розину.
Премьера оперы "Кармен" (12+) пройдет 20–21 апреля. Помимо приглашенной Надежды Бабинцевой, партию Кармен исполнит и солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина. Премьеру ставит худрук Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, с ним работает художник Елена Соловьева и художник по свету Евгений Ганзбург.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!