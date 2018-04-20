Пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 420 метров

Строители завершили седьмой этап "надвижки" металлоконструкций пролетного строения мостового перехода "Фрунзенский", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. С начала процесса "надвижки" в сторону правого берега уже смещена металлоконструкция длиной 420 м и весом 4959 тонн.
"Надвижку" планируется выполнить в 11 этапов. Общая протяженность надвигаемого пролетного строения, располагающегося между опорами № 2 и № 7 596 м. Между опорами 1-2 и 7-8 монтаж металлоконструкций пролетного строения будет производится в навес кранами.
Также полностью завершены работы по возведению восьми опор моста через реку Самару.
На левом берегу продолжаются работы по строительству левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную. В настоящий момент продолжаются дорожные работы на съездах развязки и параллельно идет подготовка к устройству пролетного строения путепровода на съезде С-3.
На правом берегу ведутся работы по устройству подпорной стены на съезде С-9 развязки со стороны ул. Фрунзе. На основном ходе будущей автомобильной дороги в районе ул. Шоссейной проводятся работы по укладке геополотна и отсыпке насыпи земляного полотна.
Напомним, строительство мостового перехода "Фрунзенский" началось осенью 2015 года. Проектом строительства предусмотрено возведение шестиполосного моста через реку Самара длиной 667 м, моста через озеро Банное длиной 79 м и двух транспортных развязок на правом и левом берегах реки Самары. Общая протяженность строящегося первого этапа автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также станет дополнительным выездом из Самары и обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.
Стоимость строительно-монтажных работ составляет 12,296 млрд рублей. В 2015–2017 гг. на эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 4,671 млрд рублей. В 2018 г. на строительство моста предусмотрены средства в размере 3,4 млрд рублей.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.