Пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 420 метров

Строители завершили седьмой этап "надвижки" металлоконструкций пролетного строения мостового перехода "Фрунзенский", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. С начала процесса "надвижки" в сторону правого берега уже смещена металлоконструкция длиной 420 м и весом 4959 тонн.

"Надвижку" планируется выполнить в 11 этапов. Общая протяженность надвигаемого пролетного строения, располагающегося между опорами № 2 и № 7 596 м. Между опорами 1-2 и 7-8 монтаж металлоконструкций пролетного строения будет производится в навес кранами.

Также полностью завершены работы по возведению восьми опор моста через реку Самару.

На левом берегу продолжаются работы по строительству левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную. В настоящий момент продолжаются дорожные работы на съездах развязки и параллельно идет подготовка к устройству пролетного строения путепровода на съезде С-3.

На правом берегу ведутся работы по устройству подпорной стены на съезде С-9 развязки со стороны ул. Фрунзе. На основном ходе будущей автомобильной дороги в районе ул. Шоссейной проводятся работы по укладке геополотна и отсыпке насыпи земляного полотна.

Напомним, строительство мостового перехода "Фрунзенский" началось осенью 2015 года. Проектом строительства предусмотрено возведение шестиполосного моста через реку Самара длиной 667 м, моста через озеро Банное длиной 79 м и двух транспортных развязок на правом и левом берегах реки Самары. Общая протяженность строящегося первого этапа автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также станет дополнительным выездом из Самары и обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 12,296 млрд рублей. В 2015–2017 гг. на эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 4,671 млрд рублей. В 2018 г. на строительство моста предусмотрены средства в размере 3,4 млрд рублей.