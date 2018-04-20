Андрей Сосов вновь переизбран генеральным директором АО "Металлист-Самара"

Андрей Сосов переизбран генеральным директором АО "Металлист-Самара". Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Информация об этом опубликована на официальном портале раскрытия. Сообщается, что он будет руководить "Металлист-Самара" с 20 апреля сроком на три года.
Согласно информации на официальном сайте предприятия, Андрей Владимирович Сосов в 1996 году окончил Самарский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером-технологом третьей категории на ОАО "Самарский завод клапанов".
С 2000 по 2001 г. — заместитель главного технолога в ОАО "Самарский завод клапанов". С 2007 г. по настоящее время — технический директор ОАО "Самарский завод клапанов".
Должность генерального директора АО "Металлист-Самара" Андрей Сосов занимает с 2012 года (на этом посту он сменил Валерия Родина). В апреле 2015 года он был переизбран на три года.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.