Андрей Сосов вновь переизбран генеральным директором АО "Металлист-Самара"

Андрей Сосов переизбран генеральным директором АО "Металлист-Самара". Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Информация об этом опубликована на официальном портале раскрытия. Сообщается, что он будет руководить "Металлист-Самара" с 20 апреля сроком на три года.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, Андрей Владимирович Сосов в 1996 году окончил Самарский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером-технологом третьей категории на ОАО "Самарский завод клапанов".

С 2000 по 2001 г. — заместитель главного технолога в ОАО "Самарский завод клапанов". С 2007 г. по настоящее время — технический директор ОАО "Самарский завод клапанов".

Должность генерального директора АО "Металлист-Самара" Андрей Сосов занимает с 2012 года (на этом посту он сменил Валерия Родина). В апреле 2015 года он был переизбран на три года.