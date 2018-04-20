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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Правительство региона внесет изменения в методику расчета арендной платы за землю

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области намерено изменить порядок определения размера арендной платы за отданные в аренду без торгов земельные участки, госсобственность на которые не разграничена. В частности, по информации Волга Ньюс, может быть исключен повышающий коэффициент, привязанный к сроку нахождения земли в аренде.

С соответствующим требованием в правительство области обратилась прокуратура Самарской области. И, по информации ведомства, его протест был признан областным кабмином обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, протест был направлен на постановление правительства области от 6 августа 2008 г. № 308 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов".

Это постановление, по мнению надзорного ведомства, противоречит федеральному законодательству в части установления для участков под строительство, не связанное с жилищным, зависимости стоимости аренды от ее срока.

Так, в частности речь идет о пунктах этого постановления, где прописано, что самая низкая стоимость аренды в зависимости от видов строительства устанавливается на первые два года, на третий год она немного повышается, а с четвертого — достигает своего максимума.

Например, в случае аренды земельного участка (без торгов) под строительство гаражей и автостоянок на первые два года цена аренды будет равна 4% от его кадастровой стоимости, в третий год — 6%, а начиная с четвертого — 12%. Но не для всех видов строительства установлены такие высокие коэффициенты. Так, в случае если речь идет о возведении объектов по сбору и очистке воды, процент варьируется от 0,01 до 0,024, в случае со строительством объектов кладбищ и крематориев или линий связи и электропередач аренда обойдется в 0,08-0,24%.

Все эти пункты прокуратура требует исключить. "Установление процента от кадастровой стоимости земельных участков с повышением величины процента в зависимости от периода нахождения земельного участка в пользовании, не отвечает основным принципам определения арендной платы. Следует отметить, что каких-либо повышенных платежей в случае превышения сроков строительства за земельные участки, предоставленные под строительство объектов капитального строительства, не относящееся к жилищному строительству, федеральное законодательство не содержит", — отмечается в протесте прокуратуры.

По мнению специалистов надзорного ведомства, само по себе нарушение сроков строительства объектов недвижимости, не связанного с жилищным, не может рассматриваться как основание для многократного повышения размера арендной платы за земельный участок.

"В противном случае такое повышение следует рассматривать как санкцию в случае нарушения сроков строительства, меру ответственности за несвоевременное освоение земельного участка, что не предусмотрено земельным законодательством", — отмечают в прокуратуре.

По информации пресс-службы ведомства, правительство области планирует подготовить проект поправок в постановление № 308. Удовлетворение протеста, полагают в прокуратуре, приведет к снижению финансовой нагрузки, возложенной на предпринимателей по уплате арендной платы.

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