В Жигулевске не нашли подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок. Аукцион по поиску подрядчика был объявлен в конце марта. Сегодня должны были подвести итоги, но заявок на участие в торгах подано не было.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен был до 31 августа отремонтировать дороги по улицам Мира от ул. Пирогова до Никитинской, Никитинской от Комсомольской до ул. Интернационалистов, Интернационалистов от ул. Пушкина до Никитинской, ул. Репина от конечной ООТ №11 до ул. Транспортной и Лермонтова от дома №9 до ул. Жигулевской. На это планировалось выделить 75,5 млн руб. из городского бюджета.