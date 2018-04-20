В Жигулевске не нашли подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок. Аукцион по поиску подрядчика был объявлен в конце марта. Сегодня должны были подвести итоги, но заявок на участие в торгах подано не было.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен был до 31 августа отремонтировать дороги по улицам Мира от ул. Пирогова до Никитинской, Никитинской от Комсомольской до ул. Интернационалистов, Интернационалистов от ул. Пушкина до Никитинской, ул. Репина от конечной ООТ №11 до ул. Транспортной и Лермонтова от дома №9 до ул. Жигулевской. На это планировалось выделить 75,5 млн руб. из городского бюджета.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.