"Золотая Маска"-2018: награда Елены Соловьевой и другие итоги конкурса в драме

С "Золотой Маски" Самарская область снова вернулась не с пустыми руками — у Елены Соловьевой вторая подряд "Маска" за костюмы к спектаклям "Грани". В драматических номинациях это редкая в этом году награда у регионального театра.
Вечные ценности
С точки зрения географии награда новокуйбышевского театра оказалась на этом конкурсе скорее исключением, чем правилом. В драме, в отличие от кукол и музыкальных номинаций, почти все премии распределились между московскими и петербургскими театрами.
Правда, эта сторона вопроса меньше всего волновала участников и болельщиков, зато предсказуемость главных лауреатов заставила иронизировать самих награжденных. К известной шутке "кого ни номинируй, победит Бутусов" добавилась новая. Когда Юрий Бутусов действительно вышел получать очередную "Маску" за режиссуру (присужденную, вопреки ожиданиям, не за московские "Барабаны в ночи", а за петербургского "Дядю Ваню"), то выразил недоумение, почему в этой номинации все время награждают его, а "лучший спектакль ставит Лев Абрамович, Римас Владимирович, Андрей иногда" — имея в виду Додина, Туминаса и Могучего.
И не ошибся: "Маску" в большой форме тут же забрал Лев Додин, за спектакль "Страх. Любовь. Отчаяние" по Бертольту Брехту. Действие постановки по пьесам конца 1930-х — начала 1940-х происходит на авансцене. Внешнего действия мало, герои просто разговаривают, сидя за столиками: слева сюжеты из жизни Германии 1930-х, справа — рассуждения из "Разговоров беженцев". В сумме — довольно страшное предостережение, нетипичное по форме, но очень додинское по интонации и теме.
"Мир находится в безумном состоянии, в любой момент он может взорваться, и, мне кажется, несмотря на все праздничное сегодня самочувствие, театр обязан об этом помнить, говорить, шептать и кричать", — сказал Лев Абрамович, получая "Маску".
Награду в малой форме тоже забрал Питер — "Чук и Гек" Михаила Патласова, поставленный в Александринском театре. В основе спектакля не только одноименный рассказ писателя, но и дневники Аркадия Гайдара, и документальные свидетельства репрессированных в сталинские годы. Лучшим спектаклем в куклах оказался тоже совсем не детский "И дольше века длится день" по одноименному романа Чингиза Айтматова, совместный проект Музея истории ГУЛАГа и творческого объединения "Таратумб".
Награды и сюжеты
При всей предсказуемости двух главных премий, многие "Маски" оказались долгожданными наградами "молодых" (нужно учитывать всю относительность этого понятия в театре) или работающих в независимых проектах. Наверное, громче всех приветствовал зал первую персональную "Маску" художника Ксении Перетрухиной. Инклюзивный спектакль "Упсала-цирка" "Я Басе" стал лучшим в "Эксперименте". В драматургической номинации победила пьеса "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и одноименный спектакль "Театра.doc".
При вручении этой "Маски" зал встал, чтобы почтить память недавно ушедшего из жизни основателя театра Михаила Угарова. Минутой молчания вспомнили и Олега Табакова. Стоя приветствовали живую легенду — Аллу Демидову, ее роль в спектакле "Ахматова. Поэма без героя", поставленном в соавторстве с Кириллом Серебренниковым, признали лучшей.
Кроме того, Серебренников получил режиссерскую "Золотую Маску" за спектакль "Чаадский" в "Геликон-опере", а коллектив "Гоголь-центра" — спецприз драматического жюри.
Тут нужно сказать, что стилем церемонии, подготовленной в этом году режиссером Ниной Чусовой и художником Галей Солодовниковой, стал ретрофутуризм. Так, как представили гипотетическое будущее постановщики, изображали его всю вторую половину 20 века.
Навязали на "Маску"
Если не считать кукол, из регионов в драматических наградах прозвучали только Хабаровск и Новокуйбышевск. Спектакль "Детство" Хабаровского ТЮЗа получил спецприз жюри, костюмы Елены Соловьевой к "Королю Лиру" принесли "Маску" новокуйбышевской "Грани". Победа в этой номинации была наиболее вероятной хотя бы с точки зрения арифметики — что никак не умаляет ее, просто у Елены Соловьевой было три соперника, а у Дениса Бокурадзе в режиссерской — 26, почувствуйте, как говорится, разницу. Но мало кто верил, что вторая "Маска" возможна сразу после прошлогодней, когда высшей театральной награды страны удостоились костюмы "Корабля дураков". Удача редко улыбается одному и тому же номинанту два раза подряд, хотя бывало и так, что один человек забирал три награды за вечер — так случалось с Сергеем Женовачом и Теодором Курентзисом.
К тому, во что одеты актеры, художник Елена Соловьева и режиссер Денис Бокурадзе подходят с особым вниманием. В "Короле Лире" для грубых, напоминающих власяницу одежд потребовалось столько шерстяного полотна, что вязальщиц искали через соцсети. Усилия не пропали даром — костюмы "Грани" второй раз подряд признали лучшими, на этот раз они обошли образы, созданные Александром Шишкиным в спектакле Театра им. Пушкина "Барабаны в ночи", Екатериной Шапошниковой для спектакля якутского театра "Олонхо" "Воительница-Джырыбына" и Алексеем Унесихиным для серовского "Сучилища".
"Лир" участвовал в конкурсе еще в трех номинациях: "Драма/Спектакль малой формы", "Драма/Работа режиссера" (Денис Бокурадзе), и "Драма/Работа художника по свету" (Евгений Ганзбург). В последней жюри отметило работу Стаса Свистуновича ("Губернатор" БДТ).
"Грань" в этому году представляла Самарскую область в одиночестве, зато по всем возможным фронтам: отрывок из "Лира" открывал программу "Золотая Маска в городе", "Театр теней Офелии" участвовал во внеконкурсном "Детском Weekendе", "Король Лир" транслировался в интернете в рамках нового проекта "Золотая Маска online". Напомним, запись этого спектакля доступна на Яндексе еще год, как и опера "Чаадский", и "Губернатор" Андрея Могучего.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!