"Золотая Маска"-2018: награда Елены Соловьевой и другие итоги конкурса в драме

С "Золотой Маски" Самарская область снова вернулась не с пустыми руками — у Елены Соловьевой вторая подряд "Маска" за костюмы к спектаклям "Грани". В драматических номинациях это редкая в этом году награда у регионального театра.

Вечные ценности

С точки зрения географии награда новокуйбышевского театра оказалась на этом конкурсе скорее исключением, чем правилом. В драме, в отличие от кукол и музыкальных номинаций, почти все премии распределились между московскими и петербургскими театрами.

Правда, эта сторона вопроса меньше всего волновала участников и болельщиков, зато предсказуемость главных лауреатов заставила иронизировать самих награжденных. К известной шутке "кого ни номинируй, победит Бутусов" добавилась новая. Когда Юрий Бутусов действительно вышел получать очередную "Маску" за режиссуру (присужденную, вопреки ожиданиям, не за московские "Барабаны в ночи", а за петербургского "Дядю Ваню"), то выразил недоумение, почему в этой номинации все время награждают его, а "лучший спектакль ставит Лев Абрамович, Римас Владимирович, Андрей иногда" — имея в виду Додина, Туминаса и Могучего.

И не ошибся: "Маску" в большой форме тут же забрал Лев Додин, за спектакль "Страх. Любовь. Отчаяние" по Бертольту Брехту. Действие постановки по пьесам конца 1930-х — начала 1940-х происходит на авансцене. Внешнего действия мало, герои просто разговаривают, сидя за столиками: слева сюжеты из жизни Германии 1930-х, справа — рассуждения из "Разговоров беженцев". В сумме — довольно страшное предостережение, нетипичное по форме, но очень додинское по интонации и теме.

"Мир находится в безумном состоянии, в любой момент он может взорваться, и, мне кажется, несмотря на все праздничное сегодня самочувствие, театр обязан об этом помнить, говорить, шептать и кричать", — сказал Лев Абрамович, получая "Маску".

Награду в малой форме тоже забрал Питер — "Чук и Гек" Михаила Патласова, поставленный в Александринском театре. В основе спектакля не только одноименный рассказ писателя, но и дневники Аркадия Гайдара, и документальные свидетельства репрессированных в сталинские годы. Лучшим спектаклем в куклах оказался тоже совсем не детский "И дольше века длится день" по одноименному романа Чингиза Айтматова, совместный проект Музея истории ГУЛАГа и творческого объединения "Таратумб".

Награды и сюжеты

При всей предсказуемости двух главных премий, многие "Маски" оказались долгожданными наградами "молодых" (нужно учитывать всю относительность этого понятия в театре) или работающих в независимых проектах. Наверное, громче всех приветствовал зал первую персональную "Маску" художника Ксении Перетрухиной. Инклюзивный спектакль "Упсала-цирка" "Я Басе" стал лучшим в "Эксперименте". В драматургической номинации победила пьеса "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова и одноименный спектакль "Театра.doc".

При вручении этой "Маски" зал встал, чтобы почтить память недавно ушедшего из жизни основателя театра Михаила Угарова. Минутой молчания вспомнили и Олега Табакова. Стоя приветствовали живую легенду — Аллу Демидову, ее роль в спектакле "Ахматова. Поэма без героя", поставленном в соавторстве с Кириллом Серебренниковым, признали лучшей.

Кроме того, Серебренников получил режиссерскую "Золотую Маску" за спектакль "Чаадский" в "Геликон-опере", а коллектив "Гоголь-центра" — спецприз драматического жюри.

Тут нужно сказать, что стилем церемонии, подготовленной в этом году режиссером Ниной Чусовой и художником Галей Солодовниковой, стал ретрофутуризм. Так, как представили гипотетическое будущее постановщики, изображали его всю вторую половину 20 века.

Навязали на "Маску"

Если не считать кукол, из регионов в драматических наградах прозвучали только Хабаровск и Новокуйбышевск. Спектакль "Детство" Хабаровского ТЮЗа получил спецприз жюри, костюмы Елены Соловьевой к "Королю Лиру" принесли "Маску" новокуйбышевской "Грани". Победа в этой номинации была наиболее вероятной хотя бы с точки зрения арифметики — что никак не умаляет ее, просто у Елены Соловьевой было три соперника, а у Дениса Бокурадзе в режиссерской — 26, почувствуйте, как говорится, разницу. Но мало кто верил, что вторая "Маска" возможна сразу после прошлогодней, когда высшей театральной награды страны удостоились костюмы "Корабля дураков". Удача редко улыбается одному и тому же номинанту два раза подряд, хотя бывало и так, что один человек забирал три награды за вечер — так случалось с Сергеем Женовачом и Теодором Курентзисом.

К тому, во что одеты актеры, художник Елена Соловьева и режиссер Денис Бокурадзе подходят с особым вниманием. В "Короле Лире" для грубых, напоминающих власяницу одежд потребовалось столько шерстяного полотна, что вязальщиц искали через соцсети. Усилия не пропали даром — костюмы "Грани" второй раз подряд признали лучшими, на этот раз они обошли образы, созданные Александром Шишкиным в спектакле Театра им. Пушкина "Барабаны в ночи", Екатериной Шапошниковой для спектакля якутского театра "Олонхо" "Воительница-Джырыбына" и Алексеем Унесихиным для серовского "Сучилища".

"Лир" участвовал в конкурсе еще в трех номинациях: "Драма/Спектакль малой формы", "Драма/Работа режиссера" (Денис Бокурадзе), и "Драма/Работа художника по свету" (Евгений Ганзбург). В последней жюри отметило работу Стаса Свистуновича ("Губернатор" БДТ).

"Грань" в этому году представляла Самарскую область в одиночестве, зато по всем возможным фронтам: отрывок из "Лира" открывал программу "Золотая Маска в городе", "Театр теней Офелии" участвовал во внеконкурсном "Детском Weekendе", "Король Лир" транслировался в интернете в рамках нового проекта "Золотая Маска online". Напомним, запись этого спектакля доступна на Яндексе еще год, как и опера "Чаадский", и "Губернатор" Андрея Могучего.