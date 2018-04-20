По делу об убийстве экс-омоновца в ресторане "Старый замок" вынесли приговор

Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в кафе "Старый замок", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, вечером 7 января 2017 г. трое мужчин в кабинке кафе "Старый замок" на 1-й линии Московское шоссе курили в помещении. Один из посетителей — экс-омоновец Рустам Иваев сделал им замечание и попросил прекратить. Но мужчины избили сделавшего замечание посетителя, в том числе используя как оружие бутылки и посуду. Один из нападавших — Владимир Оганесян ударил жертву в грудную клетку складным перочинным ножом. Это ранение оказалось смертельным.

В итоге Оганесяна признали виновным в убийстве, а двух других Павлика Матосяна и Гургена Айрапетяна — в умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд приговорил одного из мужчин к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двум другим назначили исправительные работы на девять месяцев и штраф 150 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, за время следствия по этому делу один из обвиняемых Павлик Матосян потерял сына. 23-летнего молодого человека застрелили 7 мая 2017 г. у платформы станции Козелки.