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Суды Происшествия

По делу об убийстве экс-омоновца в ресторане "Старый замок" вынесли приговор

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в кафе "Старый замок", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: кафе-старый-замок.рф

Напомним, вечером 7 января 2017 г. трое мужчин в кабинке кафе "Старый замок" на 1-й линии Московское шоссе курили в помещении. Один из посетителей — экс-омоновец Рустам Иваев сделал им замечание и попросил прекратить. Но мужчины избили сделавшего замечание посетителя, в том числе используя как оружие бутылки и посуду. Один из нападавших — Владимир Оганесян ударил жертву в грудную клетку складным перочинным ножом. Это ранение оказалось смертельным.

В итоге Оганесяна признали виновным в убийстве, а двух других Павлика Матосяна и Гургена Айрапетяна — в умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд приговорил одного из мужчин к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двум другим назначили исправительные работы на девять месяцев и штраф 150 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, за время следствия по этому делу один из обвиняемых Павлик Матосян потерял сына. 23-летнего молодого человека застрелили 7 мая 2017 г. у платформы станции Козелки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Stepan Stepanov 10:23 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Марат Валиев 18 апреля 2018 12:47 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Бывает и так. На самом деле - история проданного дела

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:27 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

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