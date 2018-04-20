По делу об убийстве экс-омоновца в ресторане "Старый замок" вынесли приговор

Самарский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в кафе "Старый замок", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, вечером 7 января 2017 г. трое мужчин в кабинке кафе "Старый замок" на 1-й линии Московское шоссе курили в помещении. Один из посетителей — экс-омоновец Рустам Иваев сделал им замечание и попросил прекратить. Но мужчины избили сделавшего замечание посетителя, в том числе используя как оружие бутылки и посуду. Один из нападавших — Владимир Оганесян ударил жертву в грудную клетку складным перочинным ножом. Это ранение оказалось смертельным.
В итоге Оганесяна признали виновным в убийстве, а двух других Павлика Матосяна и Гургена Айрапетяна — в умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Суд приговорил одного из мужчин к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двум другим назначили исправительные работы на девять месяцев и штраф 150 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, за время следствия по этому делу один из обвиняемых Павлик Матосян потерял сына. 23-летнего молодого человека застрелили 7 мая 2017 г. у платформы станции Козелки.
Последние комментарии
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....