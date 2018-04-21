Разностороннее развитие юных сельчан является приоритетом в работе СП "Поиск" Суходольской школы №2

Более 2500 детей со всего Сергиевского района занимаются сегодня в различных клубах, объединениях и кружках многопрофильного центра дополнительного образования "Поиск" — структурного подразделения Суходольской школы №2.
Свои творческие способности ребята развивают более чем в 50 объединениях художественно-эстетического отдела "Поиск". Дети с увлечением занимаются вокалом, хореографией, декоративным, прикладным и художественным творчеством, дизайном одежды, играют на различных инструментах, участвуют в театральных постановках. Воспитанники большинства из этих объединений регулярно становятся победителями и призерами конкурсов регионального, всероссийского и даже международного уровня. Что не удивительно, ведь готовят их к этим достижениям талантливые педагоги. Такие как, например, победитель областного конкурса "Сердце отдаю детям" Ольга Третьякова, победитель областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ Вера Люкшова, победители конкурса педагогического мастерства "Вдохновение" Валентина Каряги и Александр Ахтямов, и многие другие. Практически в каждого дети влюбляются и стараются достичь такого же мастерства, как их учителя.
Развитием технических и интеллектуальных способностей детей занимаются педагоги отдела "Потенциал". В его состав входят около 60 различных объединений, в том числе военно-патриотический клуб "Сергач", экономический клуб "Бизнес и молодежь", волонтерский отряд "Подросток", объединения "Туристы краеведы", "Увлекательный английский", "Юный эколог", "Первые шаги в мультипликацию", "Программирование и конструирование на Arduino" и др.
13-летний опыт работы волонтеров СП "Поиск" стал ярким примером для педагогов со всей губернии, которые приняли участие в областной стажерской площадке по формированию мотивации к здоровому образу жизни, состоявшейся в марте на базе СП "Поиск". Сегодня, в Год волонтера, к профилактической работе "Подростка", к его акциям по оказанию помощи престарелым и сохранению природного наследия активно подключаются и другие объединения "Поиска".
Владимир Куликов, руководитель СП "Поиск" ГБОУ СОШ п. г. т. Суходол:
— Наша цель — разностороннее развитие детей. Поэтому мы охватываем всевозможные направления дополнительного образования школьников: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, естественнонаучное, техническое, социально-педагогическое.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)