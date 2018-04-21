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Образование Общество

Разностороннее развитие юных сельчан является приоритетом в работе СП "Поиск" Суходольской школы №2

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 2500 детей со всего Сергиевского района занимаются сегодня в различных клубах, объединениях и кружках многопрофильного центра дополнительного образования "Поиск" — структурного подразделения Суходольской школы №2.

Фото: предоставлено СП «Поиск» ГБОУ СОШ п.г.т. Суходол

Свои творческие способности ребята развивают более чем в 50 объединениях художественно-эстетического отдела "Поиск". Дети с увлечением занимаются вокалом, хореографией, декоративным, прикладным и художественным творчеством, дизайном одежды, играют на различных инструментах, участвуют в театральных постановках. Воспитанники большинства из этих объединений регулярно становятся победителями и призерами конкурсов регионального, всероссийского и даже международного уровня. Что не удивительно, ведь готовят их к этим достижениям талантливые педагоги. Такие как, например, победитель областного конкурса "Сердце отдаю детям" Ольга Третьякова, победитель областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ Вера Люкшова, победители конкурса педагогического мастерства "Вдохновение" Валентина Каряги и Александр Ахтямов, и многие другие. Практически в каждого дети влюбляются и стараются достичь такого же мастерства, как их учителя.

Развитием технических и интеллектуальных способностей детей занимаются педагоги отдела "Потенциал". В его состав входят около 60 различных объединений, в том числе военно-патриотический клуб "Сергач", экономический клуб "Бизнес и молодежь", волонтерский отряд "Подросток", объединения "Туристы краеведы", "Увлекательный английский", "Юный эколог", "Первые шаги в мультипликацию", "Программирование и конструирование на Arduino" и др.

13-летний опыт работы волонтеров СП "Поиск" стал ярким примером для педагогов со всей губернии, которые приняли участие в областной стажерской площадке по формированию мотивации к здоровому образу жизни, состоявшейся в марте на базе СП "Поиск". Сегодня, в Год волонтера, к профилактической работе "Подростка", к его акциям по оказанию помощи престарелым и сохранению природного наследия активно подключаются и другие объединения "Поиска".

Владимир Куликов, руководитель СП "Поиск" ГБОУ СОШ п. г. т. Суходол:

— Наша цель — разностороннее развитие детей. Поэтому мы охватываем всевозможные направления дополнительного образования школьников: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, естественнонаучное, техническое, социально-педагогическое.

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