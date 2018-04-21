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Театр Культура

В Самаре открыли бюст Вячеславу Гвоздкову

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 апреля, когда бывшему гендиректору и худруку Самарского театра драмы исполнился бы 71 год, в фойе театра установили бюст Вячеслава Гвоздкова.

На церемонии открытия друзья, близкие и коллеги вспоминали, каким он был жизнерадостным, активным и несгибаемым человеком. Выпускники первого, второго и третьего набора Вячеслава — Наталья Ионова, Владимир Морякин и Виолетта Шулакова говорили, что художественный руководитель был настоящим отцом в профессии.

"Безумно жалко, что он нам сегодня не может ничего ответить на поздравления. Очень рано и очень неожиданно он ушел, — сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Театр обязательно будет жить, театр будет развиваться, будет помнить, что в его истории были годы, когда им руководил Вячеслав Алексеевич. Это было не самое простое, но успешное время. Вячеслав Алексеевич создал новую школу, практически подготовил большую часть сегодняшнего состава труппы. Он сумел сохранить все лучшее, что было в нашем театре".

Вячеслав Гвоздков поставил более 150 спектаклей, 22 года руководил Самарским театром драмы. Напомним, в последние месяцы жизни он репетировал спектакль "Старый дом" по пьесе Алексея Казанцева, работу завершил главный режиссер театра и близкий друг Валерий Гришко.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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