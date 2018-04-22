Под Сызранью в ДТП погибла женщина

В субботу, 21 апреля, вечером под Сызранью произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажирка, сообщает КТВ-Луч. Сегодня появились фотографии с места смертельного ДТП на "ульяновской" трассе.
Напомним, около 18:30 в районе села Троицкое в кювет вылетел Nissan Almera. В результате ДТП на месте погибла 57-летняя пассажирка автомобиля, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.
30-летний водитель был с тяжелыми травмами доставлен в ЦГБ Сызрани.
Судя по фото, иномарку занесло, и в кювет она летела уже задом, так как у машины сильно повреждена задняя часть кузова и правый бок, оторвано заднее правое колесо.
Основной удар пришелся на задний правый угол автомобиля. По данным портала, в этой аварии погибла жительница села Надеждино, которое находится в нескольких километрах дальше по "ульяновской" трассе.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !