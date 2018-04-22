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ДТП Происшествия

Под Сызранью в ДТП погибла женщина

СЫЗРАНЬ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: http://ktv-ray.ru

В субботу, 21 апреля, вечером под Сызранью произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажирка, сообщает КТВ-Луч. Сегодня появились фотографии с места смертельного ДТП на "ульяновской" трассе.

Напомним, около 18:30 в районе села Троицкое в кювет вылетел Nissan Almera. В результате ДТП на месте погибла 57-летняя пассажирка автомобиля, которая в момент аварии не была пристегнута ремнями безопасности.

30-летний водитель был с тяжелыми травмами доставлен в ЦГБ Сызрани.

Судя по фото, иномарку занесло, и в кювет она летела уже задом, так как у машины сильно повреждена задняя часть кузова и правый бок, оторвано заднее правое колесо.

Основной удар пришелся на задний правый угол автомобиля. По данным портала, в этой аварии погибла жительница села Надеждино, которое находится в нескольких километрах дальше по "ульяновской" трассе.

Гид потребителя

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