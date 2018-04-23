Поиском убийцы банкира Пузикова займутся сельские оперативники

Расследование дела об отравлении банкира Дмитрия Пузикова приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Для поиска преступника дело направляется по месту совершения убийства — в Красноярский район. Об этом сообщил Андрей Карномазов — адвокат вдовы банкира Екатерины Пузиковой.
Напомним, ранее представители Екатерины Пузиковой, оправданной и признанной потерпевшей по делу, передали следователю ее ходатайство о привлечении к ответственности двоюродного брата и полного тезки погибшего — Дмитрия Пузикова.
Однако, по словам адвоката, следователь Андрей Святкин посчитал, что в деле отсутствуют основания для его обвинения в убийстве.
"В общем-то было предсказуемо, что следствие не откажется от своей версии, несмотря на решение суда, — комментирует Карномазов. — Теперь, когда это стало очевидно, нам остается только апеллировать к руководству Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры. Из дела сделали банальную "баранку" и мы окончательно пришли к выводу, что в привлечении Екатерины Пузиковой в качестве обвиняемой присутствует ошибочно понимаемая "честь мундира. Если бы это было просто ошибкой, то органы расследования должны были ее признать и исправить. Но они упорствуют, несмотря на мотивированное решение суда о непричастности нашей подзащитной к убийству".
Сергей Пузиков — отец Дмитрия Пузикова, которого оправданная судом вдова погибшего обвиняет в отравлении своего супруга, заявил журналисту программы "Честный детектив" телеканала "Россия":
журналист: — Кто и зачем убил вашего племянника?
Пузиков: — Ну, кто? Следствие разбирается. Екатерина Григорьевна.
журналист: — Но ее оправдал суд.
Пузиков: — Ну, суд оправдал, будет дальше следствие. Следствие установит кто. Подтвердит свои ранее…
Как считает второй адвокат Екатерины Пузиковой — Василий Гурко, в телефильме дядя погибшего банкира уверенно заявляет журналисту, что следствие не будет рассматривать иные версии отравления, а будет следовать все той же версии о виновности вдовы, даже после ее оправдания судом. Это полностью согласуется с тем, что писал об этом деле заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.
Еще в октябре 2014 г. Малиновский дал такую оценку проведенному по делу расследованию: "Расследование велось с явным обвинительным уклоном, без отступления от разработки единственной версии о виновности Пузиковой Е.Г., последовательно навязываемой Пузиковым Д. С., его отцом Пузиковым С. В. Заслуживающие внимание доводы стороны защиты о недостаточности объективных данных для уголовного преследования Пузиковой Е.Г. и нашедшее косвенное подтверждение предположение о причастности к преступлению других лиц отвергнуты по надуманным основаниям".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.