Поиском убийцы банкира Пузикова займутся сельские оперативники

Расследование дела об отравлении банкира Дмитрия Пузикова приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Для поиска преступника дело направляется по месту совершения убийства — в Красноярский район. Об этом сообщил Андрей Карномазов — адвокат вдовы банкира Екатерины Пузиковой.

Напомним, ранее представители Екатерины Пузиковой, оправданной и признанной потерпевшей по делу, передали следователю ее ходатайство о привлечении к ответственности двоюродного брата и полного тезки погибшего — Дмитрия Пузикова.

Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.

Однако, по словам адвоката, следователь Андрей Святкин посчитал, что в деле отсутствуют основания для его обвинения в убийстве.

"В общем-то было предсказуемо, что следствие не откажется от своей версии, несмотря на решение суда, — комментирует Карномазов. — Теперь, когда это стало очевидно, нам остается только апеллировать к руководству Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры. Из дела сделали банальную "баранку" и мы окончательно пришли к выводу, что в привлечении Екатерины Пузиковой в качестве обвиняемой присутствует ошибочно понимаемая "честь мундира. Если бы это было просто ошибкой, то органы расследования должны были ее признать и исправить. Но они упорствуют, несмотря на мотивированное решение суда о непричастности нашей подзащитной к убийству".

Сергей Пузиков — отец Дмитрия Пузикова, которого оправданная судом вдова погибшего обвиняет в отравлении своего супруга, заявил журналисту программы "Честный детектив" телеканала "Россия":

журналист: — Кто и зачем убил вашего племянника?

Пузиков: — Ну, кто? Следствие разбирается. Екатерина Григорьевна.

журналист: — Но ее оправдал суд.

Пузиков: — Ну, суд оправдал, будет дальше следствие. Следствие установит кто. Подтвердит свои ранее…

Как считает второй адвокат Екатерины Пузиковой — Василий Гурко, в телефильме дядя погибшего банкира уверенно заявляет журналисту, что следствие не будет рассматривать иные версии отравления, а будет следовать все той же версии о виновности вдовы, даже после ее оправдания судом. Это полностью согласуется с тем, что писал об этом деле заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.

Еще в октябре 2014 г. Малиновский дал такую оценку проведенному по делу расследованию: "Расследование велось с явным обвинительным уклоном, без отступления от разработки единственной версии о виновности Пузиковой Е.Г., последовательно навязываемой Пузиковым Д. С., его отцом Пузиковым С. В. Заслуживающие внимание доводы стороны защиты о недостаточности объективных данных для уголовного преследования Пузиковой Е.Г. и нашедшее косвенное подтверждение предположение о причастности к преступлению других лиц отвергнуты по надуманным основаниям".