16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская "Стройнефть" лишилась контракта в 2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта "Уфа" Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект Правительство региона внесет изменения в методику расчета арендной платы за землю АвтоВАЗ выставил на продажу земельные участки на 927 млн рублей Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Областному минстрою рекомендовали инициировать проверки резонансных "долевок"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати

Властям регионов необходимо инициировать проверки резонансных объектов, по которым поступили обращения граждан в адрес ведомства.

Об этом заявил 19 апреля замглавы Минстроя России Никита Стасишин во время Всероссийского селекторного совещания по решению проблем граждан, включенных в реестр пострадавших граждан, сообщает облминстрой.

На совещании в центре внимания оказались проблемные "долевки", список которых был сформирован из обращений граждан и инициативных групп в адрес главы ведомства и Минстроя России в социальных сетях.

"Мы обращаем пристальное внимание на все обращения, которые нам поступают, в том числе и на те, что мы видим в социальных сетях, и передаем сигналы в регионы. Прошу вас, коллеги, в каждом случае разобраться, где надо — инициировать проверку или провести встречу с гражданами", — отметил Никита Стасишин.

Среди субъектов, которые были вызваны на обратную связь, оказалась Самарская область. Напомним, на сегодня на территории региона включено в перечень проблемных объектов 42 объекта. Из них 30 — на территории Самары, шесть — в Тольятти и шесть — на территории Волжского района.

В реестр граждан, чьи права нарушены, включено 3,5 тыс. прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В отношении 27-ти объектов привлечены новые инвесторы — застройщики (либо права граждан будут удовлетворены иным способом), по 11-ти объектам новый инвестор — застройщик не определен.

"Также на повестке совещания был вопрос актуализации планов-графиков ("дорожных карт") регионов по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр пострадавших граждан. В настоящее время Минстрой России сводит поступившую от регионов информацию, в ближайшее время она будет опубликована на сайте ведомства", — сообщает облминстрой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2018 12:17 Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Анна Арутюнова 01 ноября 2017 21:23 В Самаре отремонтируют здание бывшего штаба ПриВО

В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

На стадионе "Самара Арена" продолжаются строительные работы

На стадионе "Самара Арена" продолжаются строительные работы

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6