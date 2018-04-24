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Отделения "Открытия", Бинбанка и Росгосстрахбанка в регионе сохранятся после трансформации сети

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" объявил о начале трансформации региональной сети. В новую структуру в 2018 г. войдут офисы "Открытия", Бинбанка и банка "Траст", в 2019 г. — офисы "Росгосстрах банка".

Напомним, ранее все эти банки попали под санацию со стороны Центробанка. Так, по заявлению представителей ЦБ, к необходимости спасения банка "ФК Открытие" в августе 2017 года привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ "Траст" и покупка "Росгосстраха". "Бинбанк" попал под санацию чуть позже — в сентябре 2017 года. Санацией этих банков ЦБ РФ занимался сам.

В результате трансформации региональной сети будет создано 8 филиалов (по числу федеральных округов). В остальных субъектах федерации будут организованы региональные операционные офисы. Их руководители, как и бизнес-лидеры базовых филиалов, будут отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса в своих регионах.

"Объединение региональной сети банков позволит сократить издержки за счет централизации функций поддержки и контроля в регионах. Синергия объединения региональных команд обеспечит рост бизнеса и кросс-продаж, — комментирует руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов. — План трансформации сети предполагает закрытие избыточных и открытие новых точек продаж. Офисы будут приведены к единым стандартам обслуживания клиентов и единому бренду, появятся зоны 7*24".

В Самаре будет организовано региональное операционное отделение банка "Открытие". Руководитель регионального операционного отделения будет отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса банковской группы "Открытие" в Самарской области, а также за интеграцию с Бинбанком и "Росгосстрах банком".

"Сеть офисов продаж "Открытия" и Бинбанка в Самарской области представлена восемью отделениями в Самаре и Тольятти, плюс открыто два офиса "Росгосстрах банка". Мы планируем сохранить эти отделения. Планы открытия новых отделений и целевой размер сети мы озвучим после утверждения стратегии развития до 2020 года", — прокомментиировали в пресс-службе финансового учреждения.

Всего сеть банков Открытие, Бинбанка, РГС и Траста по стране насчитывает 949 офисов. Группа присутствует в восьми федеральных округах, 70 субъектах федерации, 276 городах.

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