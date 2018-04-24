Отделения "Открытия", Бинбанка и Росгосстрахбанка в регионе сохранятся после трансформации сети

Банк "Открытие" объявил о начале трансформации региональной сети. В новую структуру в 2018 г. войдут офисы "Открытия", Бинбанка и банка "Траст", в 2019 г. — офисы "Росгосстрах банка".
Напомним, ранее все эти банки попали под санацию со стороны Центробанка. Так, по заявлению представителей ЦБ, к необходимости спасения банка "ФК Открытие" в августе 2017 года привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ "Траст" и покупка "Росгосстраха". "Бинбанк" попал под санацию чуть позже — в сентябре 2017 года. Санацией этих банков ЦБ РФ занимался сам.
В результате трансформации региональной сети будет создано 8 филиалов (по числу федеральных округов). В остальных субъектах федерации будут организованы региональные операционные офисы. Их руководители, как и бизнес-лидеры базовых филиалов, будут отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса в своих регионах.
"Объединение региональной сети банков позволит сократить издержки за счет централизации функций поддержки и контроля в регионах. Синергия объединения региональных команд обеспечит рост бизнеса и кросс-продаж, — комментирует руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов. — План трансформации сети предполагает закрытие избыточных и открытие новых точек продаж. Офисы будут приведены к единым стандартам обслуживания клиентов и единому бренду, появятся зоны 7*24".
В Самаре будет организовано региональное операционное отделение банка "Открытие". Руководитель регионального операционного отделения будет отвечать за развитие корпоративного и розничного бизнеса банковской группы "Открытие" в Самарской области, а также за интеграцию с Бинбанком и "Росгосстрах банком".
"Сеть офисов продаж "Открытия" и Бинбанка в Самарской области представлена восемью отделениями в Самаре и Тольятти, плюс открыто два офиса "Росгосстрах банка". Мы планируем сохранить эти отделения. Планы открытия новых отделений и целевой размер сети мы озвучим после утверждения стратегии развития до 2020 года", — прокомментиировали в пресс-службе финансового учреждения.
Всего сеть банков Открытие, Бинбанка, РГС и Траста по стране насчитывает 949 офисов. Группа присутствует в восьми федеральных округах, 70 субъектах федерации, 276 городах.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.