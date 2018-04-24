В Сызрани представили новую методику развития памяти детей с ОВЗ

Проект Марины Плужник "Играем и развиваемся вместе" участвует в областном конкурсе методических проектов "Социодрайв-2017", итоги которого подведут 25 апреля. На прошлой неделе в сызранском реабилитационном центре "Жемчужина" автор методики, педагог-психолог этого центра провела мастер-класс для коллег и родителей.
Марина Плужник — многодетная мать, так что к построению своей методики занятий ее привел не только профессиональный, но и родительский опыт. Она затрагивает различные виды детской памяти: эмоциональную, двигательную, зрительную, словесно-логическую и т. д.
"Например, зрительную память можно развивать с помощью разноцветной лесенки, — поясняет Марина. — Ребенку показываем пять основных цветов в определенной последовательности, он смотрит на них 30 секунд, потом карточки переворачиваем, и он должен в правильной последовательности выложить их обратно. Слуховую память можно развивать как снежный ком, на примере игры "Я положил в мешок…" Лучше играть по классификации — овощи, фрукты, школьные принадлежности и т. д. Каждый участник, комментируя свои действия, кладет предмет в мешок, следующий называет, что было положено до него, и кладет следующий предмет. Важно перечислять предметы в правильной последовательности".
В центр "Жемчужина" приходят дети с ДЦП, с генетическими заболеваниями, с задержкой психического или речевого развития, аутисты. При этом Марина Плужник утверждает, что просто привести ребенка со словами: "Сделайте с ним чего-нибудь!" — не получится. "Если с ними заниматься системно, не спустя рукава, результаты будут всегда, — говорит педагог. — И у ребенка с инвалидностью будет результат и в образовании, и в общении со сверстниками. Но главная задача — адаптация к окружающей среде, к жизни в обществе, а для этого самое главное — чтобы сами родители дома регулярно занимались со своими детьми".
Участники мастер-класса сами на время превратились в детей и с удовольствием выполняли упражнения для развития разных видов памяти. Работа по этой методике признана успешной, так что автор планирует составлять более подробные программы для различных видов заболеваний. В планах охватить этими упражнениями порядка 700 детей с инвалидностью, которые посещают городской центр. Кстати, группа специалистов из "Жемчужины" уже выезжала делиться опытом с коллегами в Шигонский и Сызранский районы, в Октябрьск. Судя по отзывам, авторские программы упражнений нравятся и коллегам, и родителям.
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.