Дело о сборе "дани" с самарских детсадов рассмотрит суд Советского района Самары. Об этом сообщила Волга Ньюс пресс-секретарь суда Самарской области Татьяна Грачева.
Ранее уголовное дело направлялось в облсуд для определения подсудности.
Уголовное дело изначально возбудили в отношении двух сотрудников департамента образования. Оно было разделено на две части — в отношении каждого из фигурантов. По делу одного из них, Александра Антонова, уже подписано обвинительное заключение. В прокуратуре отмечают, что всего в деле Антонова 13 эпизодов мошенничества и получения взяток. В материалах фигурирует предполагаемая сумма "наживы" — около миллиона рублей. Кроме того, сотрудники департамента образования фиктивно трудоустроили знакомых в шесть детских садов. "Работникам" начислили более 1,4 млн руб. в качестве зарплаты. Деньги, по версии следствия, похитили чиновники.
Дело второго фигуранта, Светланы Зелениной, пока не закончено в связи с болезнью подозреваемой.
Напомним, Зеленину и Антонова обвиняют в сборе "дани" с детских садов. По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от заведующей детсадом № 315 передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе.
При расследовании возбужденного представителями регионального СУ СК уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") вскрылись новые эпизоды.
Антонов и Зеленина занимали ранее должности консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, после возбуждения уголовного дела оба были уволены.
Последние комментарии
Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....
Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела