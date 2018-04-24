Открылись "Волжские театральные сезоны"

Спектаклем "Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета открылся IV Всероссийский фестиваль "Волжские театральные сезоны".

Фестиваль традиционно собирает спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного. Всего в конкурсной программе покажут 17 спектаклей.

"Не многие регионы могут похвастаться тем, что в состоянии провести такой большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства, — рассказал на торжественном открытии "Волжских театральных сезонов" врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Программа очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда гастроли региональных театров в силу больших затрат стали редкостью, такой крупный фестиваль — прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом".

Фестиваль продлится до 30 апреля.