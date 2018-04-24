Открылись "Волжские театральные сезоны"

Спектаклем "Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета открылся IV Всероссийский фестиваль "Волжские театральные сезоны".
Фестиваль традиционно собирает спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного. Всего в конкурсной программе покажут 17 спектаклей.
"Не многие регионы могут похвастаться тем, что в состоянии провести такой большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства, — рассказал на торжественном открытии "Волжских театральных сезонов" врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Программа очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда гастроли региональных театров в силу больших затрат стали редкостью, такой крупный фестиваль — прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом".
Фестиваль продлится до 30 апреля.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!