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Театр Культура

Открылись "Волжские театральные сезоны"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спектаклем "Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета открылся IV Всероссийский фестиваль "Волжские театральные сезоны".

Фестиваль традиционно собирает спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного. Всего в конкурсной программе покажут 17 спектаклей.

"Не многие регионы могут похвастаться тем, что в состоянии провести такой большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства, — рассказал на торжественном открытии "Волжских театральных сезонов" врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Программа очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда гастроли региональных театров в силу больших затрат стали редкостью, такой крупный фестиваль — прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом".

Фестиваль продлится до 30 апреля.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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