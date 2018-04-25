Судебные приставы: один из закрытых торговых центров самовольно начал работу

Один из торговых центров, закрытых по решению суда, самовольно начинал работу. Об этом сообщил и. о. начальника областного управления федеральной службы судебных приставов Денис Шильников.
По словам Дениса Шильникова, его сотрудники получили исполнительное производство 20 апреля. Приставы исполнили решение суда. Но на следующий день торговый центр незаконно начал работу. Приставы выехали на место и приостановили его деятельность.
Денис Шильников сообщил, что речь идет о торговом центре в Кировском районе Самары. Главный судебный пристав региона также подчеркнул, что он и его подчиненные будут пристально следить за тем, не начинают ли закрытые судами торговые центры незаконно работать.
Напомним, после проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность пяти ТЦ в Самарской области: ТЦ "Восход" на ул. Революционной, 20, ТЦ "Каретный двор" на ул. Тополиной, 24а, ТЦ "Кольцо" на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти, ТЦ "Империя" на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном, а также ТЦ "Рента" на Московском шоссе, 16а в Самаре.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!