16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центробанк выделит на докапитализацию АвтоВАЗбанка 350 млн рублей Как снизить расходы на контрольно-кассовую технику АСВ не смогло добиться взыскания с экс-главбуха ВСБ 426 млн руб. в Верховном Суде РФ 20 лет в Самаре: Альфа-Банк выбирает каждый 10-й житель и каждый 7-й предприниматель региона Председателем правления АО АКБ "ГАЗБАНК" избран Владимир Аверин

Банки Финансы

Квартплата 24 и Альфа-Банк повышают прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

Квартплата 24 в партнерстве с Альфа-Банком обеспечили прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ на базе новой модели обработки платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Четкое разделение ролей банка и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) снизило риски для конечных получателей средств — управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

В новой модели расчетов за ЖКУ функция финансового оператора консолидирована на стороне Альфа-Банка. Средства плательщиков зачисляются на транзитный внутрибанковский счет и, не задерживаясь там, автоматически и моментально расщепляются по единому платежному документу (ЕПД) для перевода напрямую ресурсоснабжающим организациям. При этом Квартплата 24 сохраняет за собой функцию информационного оператора. В момент совершения платежа, поступления и распределения средств данные моментально отображаются в расчетно-аналитических системах компаний-получателей и личных кабинетах жителей.

"Использование транзитного счета исключает внешнее вмешательство в процесс расчетов за ЖКУ. Средства физических лиц не подвергаются рискам, связанным с операционной деятельностью конкретного ЕИРЦ, что гарантирует их безопасность и целевое использование, а также повышает прозрачность процесса для всех участников. Проект с Квартплата 24 был первым, мы готовы его тиражировать совместно с другими партнерами и в большем числе регионов", — отмечает начальник отдела продаж продуктов расчетного бизнеса Альфа-Банка Эмиль Магеррамов.

"Мы благодарны Альфа-Банку за технологическую базу и экспертизу в оптимизации бизнес-процессов. Недавнее вступление Альфа-Банка в блокчейн-консорциум R3 открывает еще большие перспективы. Надеюсь, мы сможем использовать опыт банка на платформе Corda, что сделает возможным полностью прозрачное передвижение средств от физических лиц до ресурсоснабжающих организаций", — комментирует генеральный директор "Квартплата 24" Павел Карасев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6