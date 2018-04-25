Полковника ФСБ Сергея Гудованого оставили под арестом

В среду, 25 апреля, в Самарском районном суде Самары повторно рассматривался вопрос об избрании меры пресечения полковнику управления ФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд вновь принял решение об аресте Гудованого на срок до 10 июня включительно.

Напомним, 10 апреля СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергея Гудованого и начальника отдела "М" Павла Чермашенцева по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

11 апреля их обоих задержали, а 12 апреля Самарский районный суд избрал для них меру пресечения в виде ареста до 10 июня 2018 года. Однако это решение суда оба фигуранта обжаловали.

Так, по Павлу Чермашенцеву Самарский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, а ходатайство Сергея Гудованого удовлетворил, отменив решение нижестоящего суда о его аресте и отправив вопрос об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение.

Во время заседания Сергей Гудованый заявил, что не представляет опасности для общества, и просил смягчить ему меру пресечения, изменив ее на домашний арест. Также он ссылался на наличие у него проблем со здоровьем. В частности, он сообщил о проблемах с позвоночником и наличии у него контузии, полученной в 1987 году. Его адвокат Андрей Карномазов также настаивал на домашнем аресте, ссылаясь на проблемы со здоровьем не только Сергея Гудованого, но и членов его семьи. Кроме того, адвокат акцентировал внимание на том, что Гудованый признает вину по фактическим обстоятельствам дела, но не согласен с квалификацией его действий.

Также в деле фигурируют три человека, подозреваемые в посредничестве в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ): Алексей Пашкевич, Сергей Булатов и известный самарский ресторатор Станислав Горчаков.

Горчаков пока не задержан, а вот Пашкевич и Булатов 12 апреля были арестованы по решению суда на два месяца. Они также добились отмены решений об аресте в облсуде, который направил вопрос об избрании для них меры пресечения на повторное рассмотрение. И 25 апреля Самарский районный суд повторно удовлетворил ходатайство следователя об аресте Алексея Пашкевича.

По версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев ежемесячно получали посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через посредников Пашкевича, Горчакова и Булатова "взятку в виде денег свыше 1 млн руб. (то есть в особо крупном размере)" от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" Олега Павлова и директора общества Василия Ермакова "за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу представляемого взяткодателями юридического лица ООО МО "ТНП", а именно непринятие должностными лицами входящих в их служебные полномочия мер ответственности в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области".

По данным источников Волга Ньюс, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн рублей. Как заявлял на суде Сергей Гудованый, у него в ходе обысков было изъято около 80 млн руб., 60 млн из которых он якобы "получил от Пашкевича".