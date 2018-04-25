Полковника ФСБ Сергея Гудованого оставили под арестом

В среду, 25 апреля, в Самарском районном суде Самары повторно рассматривался вопрос об избрании меры пресечения полковнику управления ФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд вновь принял решение об аресте Гудованого на срок до 10 июня включительно.
Напомним, 10 апреля СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергея Гудованого и начальника отдела "М" Павла Чермашенцева по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
11 апреля их обоих задержали, а 12 апреля Самарский районный суд избрал для них меру пресечения в виде ареста до 10 июня 2018 года. Однако это решение суда оба фигуранта обжаловали.
Так, по Павлу Чермашенцеву Самарский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, а ходатайство Сергея Гудованого удовлетворил, отменив решение нижестоящего суда о его аресте и отправив вопрос об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение.
Во время заседания Сергей Гудованый заявил, что не представляет опасности для общества, и просил смягчить ему меру пресечения, изменив ее на домашний арест. Также он ссылался на наличие у него проблем со здоровьем. В частности, он сообщил о проблемах с позвоночником и наличии у него контузии, полученной в 1987 году. Его адвокат Андрей Карномазов также настаивал на домашнем аресте, ссылаясь на проблемы со здоровьем не только Сергея Гудованого, но и членов его семьи. Кроме того, адвокат акцентировал внимание на том, что Гудованый признает вину по фактическим обстоятельствам дела, но не согласен с квалификацией его действий.
Также в деле фигурируют три человека, подозреваемые в посредничестве в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ): Алексей Пашкевич, Сергей Булатов и известный самарский ресторатор Станислав Горчаков.
Горчаков пока не задержан, а вот Пашкевич и Булатов 12 апреля были арестованы по решению суда на два месяца. Они также добились отмены решений об аресте в облсуде, который направил вопрос об избрании для них меры пресечения на повторное рассмотрение. И 25 апреля Самарский районный суд повторно удовлетворил ходатайство следователя об аресте Алексея Пашкевича.
По версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев ежемесячно получали посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через посредников Пашкевича, Горчакова и Булатова "взятку в виде денег свыше 1 млн руб. (то есть в особо крупном размере)" от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" Олега Павлова и директора общества Василия Ермакова "за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу представляемого взяткодателями юридического лица ООО МО "ТНП", а именно непринятие должностными лицами входящих в их служебные полномочия мер ответственности в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области".
По данным источников Волга Ньюс, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн рублей. Как заявлял на суде Сергей Гудованый, у него в ходе обысков было изъято около 80 млн руб., 60 млн из которых он якобы "получил от Пашкевича".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.