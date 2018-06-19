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RAEX присвоил рейтинг ЮниКредит Банку на уровне ruААА

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банку на уровне ruААА, прогноз стабильный. Рейтинг проведен впервые и является долгосрочным. Оценка обусловлена сильной капитализацией и рентабельностью, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов.

Фото: предоставлено АО "ЮниКредит Банк"

АО ЮниКредит Банк является универсальной кредитной организацией, входит в перечень системно значимых банков РФ. По величине активов банк занимает 9-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.04.18. Российский банк с 2005 года принадлежит финансовой группе UniCredit S.p.A. (Италия). Банк имеет сильный бренд и франшизу, хорошую деловую репутацию и широкую географию деятельности (13 филиалов и 88 структурных подразделений в 7 из 8 федеральных округов РФ). На 01.04.18 банк занимает 9-е место по кредитам юридических лиц (специализируется на крупном корпоративном кредитовании) и 12-е место по розничному портфелю ссуд (главным образом, ипотека и автокредиты); по фондированию корпоративными ресурсами и привлечению средств физлиц и индивидуальных предпринимателей занимает 8-е и 13-е места соответственно.

Подробнее о методологии рейтинга https://raexpert.ru/releases/2018/Jun09

Гид потребителя

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а где-же все-таки деньги?

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