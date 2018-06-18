"Сургутское" начало продавать клубнику ЯФО

Садоводческое предприятие "Сургутское" начало первые продажи клубники ЯФО. Пока только в розницу и мелким оптом. Но с каждым днем объемы будут нарастать. Первыми появились сорта "Клери", "Альба" и "Азия".

Розничные точки находятся на трассе М5 рядом с поворотом на Сергиевск, а также на территории предприятия "Сургутское" в п. Суходол.

Все вопросы по цене и объемам можно задать по бесплатному телефону 8 800 350 25 73.

Подробности - на сайте https://yafo-goods.ru

На правах рекламы