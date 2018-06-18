"Сургутское" начало продавать клубнику ЯФО

Садоводческое предприятие "Сургутское" начало первые продажи клубники ЯФО. Пока только в розницу и мелким оптом. Но с каждым днем объемы будут нарастать. Первыми появились сорта "Клери", "Альба" и "Азия".
Розничные точки находятся на трассе М5 рядом с поворотом на Сергиевск, а также на территории предприятия "Сургутское" в п. Суходол.
Все вопросы по цене и объемам можно задать по бесплатному телефону 8 800 350 25 73.
Подробности - на сайте https://yafo-goods.ru
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Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))
Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.