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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Сургутское" начало продавать клубнику ЯФО

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Садоводческое предприятие "Сургутское" начало первые продажи клубники ЯФО. Пока только в розницу и мелким оптом. Но с каждым днем объемы будут нарастать. Первыми появились сорта "Клери", "Альба" и "Азия".

Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Розничные точки находятся на трассе М5 рядом с поворотом на Сергиевск, а также на территории предприятия "Сургутское" в п. Суходол.

Все вопросы по цене и объемам можно задать по бесплатному телефону 8 800 350 25 73.

Подробности - на сайте https://yafo-goods.ru

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