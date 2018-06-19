В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка"

На сцене Самарского академического театра драмы им. Горького 29 и 30 июня покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка" (16+).
Повесть, написанную Михаилом Рощиным в прошлом веке, актеры вместе с режиссером рассказывают современным языком. "Роковая ошибка" - спектакль о юности, об остроте восприятия, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании. Главная героиня, столкнувшись с новым для себя чувством, не понимает, как себя вести, и пытается разобраться, как жить дальше.
Режиссер премьеры - Миша Лебедев (Сант-Петербург); художник по костюмам, сценограф - Наталья Чернова (Санкт-Петербург); пластика - Павел Самохвалов; педагог по акробатике - Евгений Ильинин; тренер по катанию на самокате - Артем Тимохин; помощник режиссера - Елена Сомова.
В спектакле играют Екатерина Соловьева, Виолетта Шулакова, Ольга Жукова, Алена Шевцова и другие.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!