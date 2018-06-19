В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка"

На сцене Самарского академического театра драмы им. Горького 29 и 30 июня покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка" (16+).

Повесть, написанную Михаилом Рощиным в прошлом веке, актеры вместе с режиссером рассказывают современным языком. "Роковая ошибка" - спектакль о юности, об остроте восприятия, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании. Главная героиня, столкнувшись с новым для себя чувством, не понимает, как себя вести, и пытается разобраться, как жить дальше.

Режиссер премьеры - Миша Лебедев (Сант-Петербург); художник по костюмам, сценограф - Наталья Чернова (Санкт-Петербург); пластика - Павел Самохвалов; педагог по акробатике - Евгений Ильинин; тренер по катанию на самокате - Артем Тимохин; помощник режиссера - Елена Сомова.

В спектакле играют Екатерина Соловьева, Виолетта Шулакова, Ольга Жукова, Алена Шевцова и другие.