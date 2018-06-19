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Театр Культура

В Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сцене Самарского академического театра драмы им. Горького 29 и 30 июня покажут премьеру спектакля "Роковая ошибка" (16+).

Повесть, написанную Михаилом Рощиным в прошлом веке, актеры вместе с режиссером рассказывают современным языком. "Роковая ошибка" - спектакль о юности, об остроте восприятия, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании. Главная героиня, столкнувшись с новым для себя чувством, не понимает, как себя вести, и пытается разобраться, как жить дальше.

Режиссер премьеры - Миша Лебедев (Сант-Петербург); художник по костюмам, сценограф - Наталья Чернова (Санкт-Петербург); пластика - Павел Самохвалов; педагог по акробатике - Евгений Ильинин; тренер по катанию на самокате - Артем Тимохин; помощник режиссера - Елена Сомова.

В спектакле играют Екатерина Соловьева, Виолетта Шулакова, Ольга Жукова, Алена Шевцова и другие.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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