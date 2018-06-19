Гипермаркет "Ашан" не смог обязать оператора ТРК "Московский" понизить ежегодную арендную ставку

Арбитражный суд Московской области отказал ООО "Ашан", оператору одноименной сети гипермаркетов, в требовании изменить условия договора аренды помещения с ООО "Виктор и Ко Московский" в части, касающейся размера ежегодной фиксированной ставки арендной платы, пишет "КоммерсантЪ". Изначально, до подачи иска, "Ашан" пытался добиться уменьшения арендной ставки на 40% до $2,268 млн, или порядка 144 млн руб. (в договоре ставка привязана к доллару США), пропорционально уменьшению посещаемости торгового центра.

В арбитражный суд "Ашан" обратился в июле прошлого года после того, как договориться с "Виктором и Ко" мирным путем не удалось. В суде ритейлер потребовал уменьшить арендную ставку сначала на 27%, а потом на 14%. Однако суд вынес решение в пользу "Московского". Холдинг "Виктор и Ко" на запросы СМИ не отвечает. Как сообщили изданию в пресс-службе "Ашана", компания планирует оспаривать решение суда и намерена добиться изменений условий аренды.

"Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств - непростая категория исков, с учетом того, что необходимо доказать одновременное наличие ряда условий для того, чтобы иск мог быть удовлетворен. "Ашан" это не доказал, поэтому в иске ему отказано", - поясняет партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов.

Как добавил юрист, сеть может расторгнуть договор и покинуть "Московский", однако и это может быть непросто. "Расторгнуть договор не так легко, необходимо наличие нарушений со стороны арендодателя, а приводимые аргументы суды часто относят к предпринимательским рискам", - говорит Павел Герасимов.

Ранее между арендаторами "Московского" и Виктором Сурковым уже возникали конфликты из-за высокой платы за аренду. В 2014 г. арендующие помещения в "Московском" обратились к девелоперу с просьбой понизить ее в связи с девальвацией рубля. Однако Сурков не пошел им навстречу. В результате часть арендаторов покинули свои места. Другой крупной торговой сетью, которая инициировала судебный спор с холдингом "Виктор и Ко", является "Медиа Маркт". ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" пыталось взыскать с ООО "Волга-ритейл" - оператора ТЦ "Амбар" - 75 млн руб. неустойки из-за опоздания с вводом ТЦ в эксплуатацию. Но и в этом случае "Виктору и Ко" удалось выиграть дело.