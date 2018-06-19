S7 Space планирует построить в Самаре завод ракетных двигателей

Компания "С7 Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7 Group) планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33, для чего намерена выкупить у "Объединенной двигателестроительной корпорации" необходимые для этого производственные мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Сергея Сопова.

В 2016 г. S7 Group объявила о покупке проекта "Морской старт" - пусковой платформы Odyssey, командного судна, наземной инфраструктуры в американском порту Лонг Бич. С пусковой платформы возможно проведение стартов ракет "Зенит", а в перспективе - новой российской ракеты "Союз-5". Ранее в компании неоднократно критиковали проект "Союз-5" за применение устаревших технологий и настаивали на необходимости разработки многоразового носителя. В планах S7 Space - совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

"Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом "Кузнецов", а также документацию, оснастку, технический задел - вообще все, что сохранилось по этой теме от советской программы. Мы намерены восстановить производство, построить свой завод ракетных двигателей в Самаре", - рассказал Сопов.

"Наше предложение обсуждается в правительстве. Также ведем переговоры с Объединенной двигателестроительной корпорацией", - добавил он.

Суммарные затраты на возобновление производства ракетных двигателей оцениваются в $300 миллионов. "Сюда входит производство не только НК-33 и НК-43, но также системы управления, которую мы тоже хотели бы делать самостоятельно", - рассказал Сопов.

По его словам, на строительство завода и восстановление производства уйдет пять-шесть лет. До этого момента, чтобы не дожидаться новых двигателей, планируется использовать имеющиеся на хранении 36 двигателей НК-33 и НК-43. "Это позволяет нам начинать программу летных испытаний новой ракеты "Союз-5SL", не дожидаясь запуска серийного производства модернизированных НК-33 и НК-43", - заключил Сопов.

Двигатели НК-33 и НК-43 - это модернизированные двигатели от советской сверхтяжелой лунной ракеты Н-1. В настоящее время они используются в составе первый ступени легкой ракеты "Союз-2.1в". Двигатели были созданы, а теперь хранятся на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).