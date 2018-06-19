Самарцев осудили за уклонение от налогов на 397 млн руб. при строительстве в Красной Поляне

Суд Железнодорожного района Самары вынес приговор директору ООО "СантТрансСтрой" Виктору Щеголеву и главному бухгалтеру Инне Вохминой. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2010 по 2013 г. злоумышленники уклонились от уплаты 397 млн руб. налогов на прибыль и НДС, включив в декларации ложные сведения.

Суд назначил Щеголеву два года лишения свободы, а Вохминой - полтора года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Напомним, махинации с налогами произошли в период, когда "СантТрансСтрой" строил объекты в пос. Красная Поляна перед Олимпиадой 2014 года.