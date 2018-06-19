Назначены первые заместители председателя правления АО "Россельхозбанк"

На должности первых заместителей председателя правления АО "Россельхозбанк" назначены Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин.

Ирина Жачкина работает в Группе Россельхозбанка с октября 2010 года. Занимала должности советника председателя правления АО "Россельхозбанк", генерального директора ЗАО СК "РСХБ-Страхование". С октября 2014 г. - член правления, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк", курировала розничный, малый и средний бизнес Банка.

Кирилл Лёвин присоединился к Группе РСХБ в январе 2011 г. С февраля 2011 г. - член правления, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк", отвечал за финансы, казначейство и рынки капитала.