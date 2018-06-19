Назначены первые заместители председателя правления АО "Россельхозбанк"

На должности первых заместителей председателя правления АО "Россельхозбанк" назначены Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин.
Ирина Жачкина работает в Группе Россельхозбанка с октября 2010 года. Занимала должности советника председателя правления АО "Россельхозбанк", генерального директора ЗАО СК "РСХБ-Страхование". С октября 2014 г. - член правления, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк", курировала розничный, малый и средний бизнес Банка.
Кирилл Лёвин присоединился к Группе РСХБ в январе 2011 г. С февраля 2011 г. - член правления, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк", отвечал за финансы, казначейство и рынки капитала.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.