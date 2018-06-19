РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ в 1,3 раза

За 5 месяцев текущего года Россельхозбанк направил на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 144 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Банк оказывает значительную поддержку как крупному агробизнесу, так и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса как одному из наиболее динамично развивающихся секторов аграрной экономики. По состоянию на 01.06.2018 клиентам данного сегмента на проведение сезонных работ выдано 36 млрд рублей.

РСХБ последовательно наращивает объемы финансирования посевной, оставаясь безусловным лидером этого рынка. Эффективная поддержка отрасли банком способствует повышению качества проведения сезонных работ, получению аграриями высокого урожая и, как следствие, удовлетворению потребностей внутреннего рынка и наращиванию экспортного потенциала российского АПК. С учетом задач по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению экспорта сельскохозяйственных продукции по итогам текущего года РСХБ планирует сохранить высокие темпы кредитования сезонных работ, предоставляя заемные средства в том числе в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.