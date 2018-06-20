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В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские родители, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, смогут получить качественную и необходимую помощь и поддержку. В Самарской области создано Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
Фото: Ксения Бахтина

ВОРДИ - общественная организация, помогающая родителям особых детей представлять и защищать свои интересы и отстаивать права. Организация начала работу в апреле 2018 года. Она создана по инициативе Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ. Родители из более чем 60 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарской области, объединились в интересах детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Планируется, что ВОРДИ будет помогать в установлении взаимодействия родительского сообщества детей-инвалидов с министерствами по различным направлениям и поддерживать семьи, воспитывающие таких детей.

Самарское отделение ВОРДИ приглашает к сотрудничеству всех активных родителей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

"Мы хотим сделать жизнь семей и детей лучше, качественнее, доступнее, с понятным будущим и стойким настоящим", - говорит председатель регионального отделения ВОРДИ в Самарской области Екатерина Сеницкая.

В настоящее время работу регионального отделения предполагается выстраивать по различным направлениям (ранняя помощь; образование; социальная защита (соцуслуги, реабилитация и пр.); здравоохранение; МСЭ, ТСР, ФСС; 18+ - сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость, трудовая деятельность (в том числе сопровождаемая); досуг, культура, спорт; санаторно-курортное лечение, летний отдых) с закреплением ответственного активного и компетентного лица (родителя).

Контактные данные Регионального подразделения ВОРДИ в Самарской области:

Группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/172515700073339/

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/public167073316

Электронная почта: vordi.samara@gmail.com

Телефон +7 (927) 208 38 31

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