В Самарской области создано отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов

Самарские родители, воспитывающие детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, смогут получить качественную и необходимую помощь и поддержку. В Самарской области создано Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

ВОРДИ - общественная организация, помогающая родителям особых детей представлять и защищать свои интересы и отстаивать права. Организация начала работу в апреле 2018 года. Она создана по инициативе Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ. Родители из более чем 60 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарской области, объединились в интересах детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. Планируется, что ВОРДИ будет помогать в установлении взаимодействия родительского сообщества детей-инвалидов с министерствами по различным направлениям и поддерживать семьи, воспитывающие таких детей.

Самарское отделение ВОРДИ приглашает к сотрудничеству всех активных родителей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

"Мы хотим сделать жизнь семей и детей лучше, качественнее, доступнее, с понятным будущим и стойким настоящим", - говорит председатель регионального отделения ВОРДИ в Самарской области Екатерина Сеницкая.

В настоящее время работу регионального отделения предполагается выстраивать по различным направлениям (ранняя помощь; образование; социальная защита (соцуслуги, реабилитация и пр.); здравоохранение; МСЭ, ТСР, ФСС; 18+ - сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость, трудовая деятельность (в том числе сопровождаемая); досуг, культура, спорт; санаторно-курортное лечение, летний отдых) с закреплением ответственного активного и компетентного лица (родителя).